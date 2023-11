Po streľbe v nemeckej škole zomrel vážne zranený študent

Berlín 9. novembra (TASR) - Vo štvrtok zomrel študent, ktorý bol na poludnie vážne zranený pri streľbe v škole v nemeckom meste Offenburg. Informovala o tom polícia, na ktorú sa odvolala tlačová agentúra DPA.



Podľa polície strelec vošiel do triedy na strednej škole pre deti so špeciálnymi potrebami a na spolužiaka vystrelil najmenej jeden výstrel z automatickej zbrane. Krátko na to polícia podozrivého strelca zatkla priamo v škole na juhozápade Nemecka.



Polícia je presvedčená, že konal sám, pričom podľa prvotných zistení medzi páchateľom a jeho obeťou bol predtým vzťah.



Škola bola pôvodne uzavretá a študentov požiadali, aby zostali v triedach pre svoju bezpečnosť. Neskôr bolo asi 180 študentov vyvedených zo školy na iné miesto, kde im psychologickú pomoc poskytol špeciálny personál. Potom sa mohli vrátiť k rodičom.



Ďalšie podrobnosti o podozrivom, obeti alebo zbrani neboli bezprostredne známe. Streľby na školách sú však v Nemecku nezvyčajné.



V stredu sa odohral iný incident v škole severonemeckom Hamburgu, kde dvaja tínedžeri údajne strelnou zbraňou ohrozovali učiteľku, potom ušli a zadržali ich až neskôr. Pri tomto incidente nikto neutrpel zranenia.