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Po streľbe v stredozápadnom Turecku hlásia osem mŕtvych

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Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Útočník zastrelil troch ľudí v dedine Ayazini, troch v obci Kiyir a dvoch v dedine Yukarutandir.

Autor TASR
Ankara 5. novembra (TASR) - Osem ľudí prišlo o život v stredozápadnom Turecku po tom, čo neznámy útočník spustil paľbu vo viacerých obciach. Polícia už spustila rozsiahlu pátraciu akciu na dolapenie útočníka. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP a Anadolu.

Pri ozbrojených útokoch v našej provincii prišlo o život osem našich občanov a jeden utrpel ťažké zranenia,“ uviedla kancelária guvernéra provincie Afyonkarahisar.

Útočník zastrelil troch ľudí v dedine Ayazini, troch v obci Kiyir a dvoch v dedine Yukarutandir. Päť osôb podľa doterajších zistení zahynulo na zranenia utŕžené paľbou z brokovnice.

Podozrivý opustil miesto činu v červenom úžitkovom vozidle. Podľa predbežných zistení pochádzal z inej provincie a vyšetrovatelia preverujú možnosť, že vozidlo smerovalo do neďalekého mesta Kütahya.
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