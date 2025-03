Po stroskotaní člna pátrajú po približne 40 migrantoch

Rím 19. marca (TASR) - Talianski záchranári po stroskotaní nafukovacieho člna neďaleko ostrova Lampedusa v Stredozemnom mori vytiahli z vody najmenej šesť tiel migrantov a po ďalších asi 40 pátrajú. V stredu o tom informovala Organizácia Spojených národov (OSN), píše TASR podľa správ agentúr DPA a ANSA.



Doteraz sa podarilo zachrániť desať preživších. Na palube člna, ktorý vyplával z tuniského mesta Sfax a smeroval do Európy, bolo najmenej 56 ľudí. Pátranie po ďalších preživších komplikuje rozbúrené more a podľa úradov je šanca na prežitie nízka.



Úrady spresnili, že loď opustila tuniský prístav v nedeľu. Migranti údajne pochádzali z Pobrežia Slonoviny, Mali, Gambie a Kamerunu. Tí, ktorí prežili, boli prevezení na ostrov Lampedusa, ktorý je častým cieľom migrantov a od pobrežia Tuniska je vzdialený približne 150 kilometrov.



Smrteľné nehody sú počas nebezpečnej plavby zo severnej Afriky do Európy bežné. Podľa odhadov OSN sa minulý rok utopilo alebo je nezvestných viac ako 2.200 migrantov, hoci skutočný počet je podľa agentúry DPA pravdepodobne vyšší.