Po stroskotaní lode v Juhočínskom mori je nezvestných vyše 20 ľudí

Hongkong 2. júla (TASR) - V sobotu sa počas tropickej búrky Chaba v Juhočínskom mori prelomila loď na dve časti, vyše 20 členov jej posádky je nezvestných. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Plavidlo sa nachádzalo asi 160 námorných míľ juhovýchodne od Hongkongu, "utrpelo značné škody a prelomilo sa na dve časti" a 30-členná posádka loď opustila, uviedli hongkonské úrady.



Záchranárom sa podarilo z vody do 15.00 h miestneho času vytiahnuť troch členov posádky, po prevoze do nemocnice ich ošetrili. Záchrannú akciu zachytili hongkonské úrady aj na video. Na ňom vidieť, ako záchranári vyťahujú z rozbúreného mora do vrtuľníka jednu osobu a vlny pod nimi narážajú do čiastočne potopeného plavidla.



Traja zachránení neskôr uviedli, že ostatných členov posádky mohli zmiesť do mora vlny ešte pred príletom prvého záchranného vrtuľníka.



Tropická búrka Chaba sa sformovala v centrálnej časti Juhočínskeho mora a v sobotu popoludní dorazila k čínskej pevnine v provincii Kuang-tung.



Hongkonská záchranná služba dostala informáciu o problémoch lode o 7.25 h miestneho času. Vyslané záchranné zložky našli loď blízko centra tropickej búrky, čo skomplikovalo záchrannú operáciu. Podľa úradov rýchlosť vetra v mieste jej stroskotania dosahovala 144 kilometrov za hodinu a boli tam desaťmetrové vlny.



Hongkong vyslal na pomoc k lodi dve lietadlá a štyri vrtuľníky, záchrannú loď vyslali aj úrady z čínskej pevniny. Záchranári uviedli, že pre vysoký počet nezvestných musia prehľadať rozsiahlu oblasť a ak to podmienky dovolia, záchranná akcia bude pokračovať aj v noci.