Po takmer 30 rokoch vyšiel v českom preklade ďalší Kunderov román

Praha 3. septembra (TASR) - Na pulty českých kníhkupectiev sa v stredu dostala prelomová kniha, český preklad románu "Slavnost bezvýznamnosti" od česko-francúzskeho spisovateľa Milana Kunderu. Spisovateľ dal na preklad románu súhlas, uviedol webový portál Českej televízie (ČT).



Kundera, ktorého domovom je už 45 rokov Francúzsko, a po francúzsky aj píše, dlho nepovoľoval, aby sa jeho romány prekladali do češtiny. Naposledy sa tak stalo v roku 1993 pri diele "Nesmrtelnost" - jeho poslednom románe, ktorý napísal po česky. Napriek tomu kniha vyšla už o tri roky skôr vo francúzštine.



Odvtedy napísal Kundera ešte ďalšie štyri romány, všetky už priamo po francúzsky. K českým čitateľom sa teraz dostáva posledný z nich z roku 2013. Útly román "Slavnost bezvýznamnosti" do češtiny preložila Anna Kareninová, ktorú si vybral sám autor. Kundera (91) dostal preklad svojho diela do ruky v januári tohto roku.



"Vďaka jeho pani manželke Věre som počas takmer dvojmesačnej dennodennej korešpondencie s ňou mala vzácnu možnosť podobu prekladu spresňovať," prezradila v poznámke knihy Kareninová.



Kareninová uviedla, že pri preklade do češtiny neustále myslela na to, ako by to spisovateľ napísal po česky. Riadila sa Kunderovou esejou "Překlad jedné věty", v ktorej tvrdí, že preklad je krásny, keď je verný. Kareninová si naštudovala všetku českú Kunderovu tvorbu, aby čo najvernejšie zachytila jeho používanie jazyka.



"Pokladám to za znamenitý román. Má pre Kunderu veľmi nezvyčajný tón, to nerešpektovanie a žartovanie doviedol do absolútne dokonalého tvaru," zhodnotil podľa Českého rozhlasu (ČRo) spisovateľov dlhoročný priateľ a dramatik Milan Uhde.



V češtine vyšlo v posledných rokoch tiež niekoľko zväzkov Kunderových esejí. Tie si ale revidoval a preložil autor sám.