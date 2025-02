Po takmer 50 rokoch prepustili z väzenia domorodého aktivistu Peltiera

Washington 18. februára (TASR) - Z väzenia v americkej Floride v utorok po takmer 50 rokoch prepustili amerického domorodého aktivistu Leonarda Peltiera, ktorý bol odsúdený na doživotie za zabitie dvoch agentov Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI). Peltierovi zmiernil trest bývalý americký prezident Joe Biden a bude si ho ďalej odpykávať v domácom väzení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Peltiera, ktorého agentúra Reuters označila za celosvetový symbol boja za práva domorodého obyvateľstva, v utorok prepustili z federálneho väzenského centra v meste Coleman na severe Floridy.



"Dnes som konečne slobodný. Možno ma uväznili, ale nikdy mi nezobrali ducha!," uviedol Peltier vo svojom vyhlásení, ktoré poskytla skupina aktivistov NDN Collective.



Osemdesiatročný Peltier, člen indiánskeho kmeňa Turtle Mountain Chippewa, je čiastočne slepý, má cukrovku a srdcové problémy.



Exprezident Biden zmiernil Peltierov trest v posledný deň v prezidentskom úrade. Proti zmierneniu trestu domorodého aktivistu sa podľa Reuters dlho stavala FBI, pričom bývalý riaditeľ agentúry Christopher Wray označil Peltiera za "nemilosrdného vraha".



Peltiera zadržali po prestrelke s agentmi FBI v roku 1975 v indiánskej rezervácii v Južnej Dakote. Pri incidente zahynuli obaja agenti a tiež domorodý obyvateľ. Pred súdnym procesom v roku 1977 utiekol Peltier do Kanady, tamojšie úrady ho však vydali späť do USA. Súd ho následne uznal vinným a odsúdil ho na dva doživotné tresty. Peltier trvá na svojej nevine.



Jeho priaznivci roky vyzývali na jeho prepustenie a jeho proces považujú za nespravodlivý. Podľa nich prokurátori zatajili dôležité dôkazy v jeho prospech a sfalšovali prísažné vyhlásenia, ktoré ho vykresľovali ako vinného. Na jeho prepustenie podľa denníka The Guardian vyzýval aj pápež František či bývalý juhoafrický prezident a nositeľ Nobelovej ceny za mier Nelson Mandela.