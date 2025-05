Po takmer roku sa obnovia komerčné lety medzi Venezuelou a Panamou

Panama 23. mája (TASR) - Takmer rok po prerušení diplomatických stykov medzi Panamou a Venezuelou sa medzi týmito krajinami obnovia komerčné lety. Vo štvrtok o tom informoval panamský úrad pre civilné letectvo, na ktorý sa odvoláva agentúra AP, píše TASR.



„Všetky letecké spoločnosti, ktoré mali povolenie, môžu začať prevádzkovať lety, pokiaľ im to ich plány dovolia,“ uviedla vo vyhlásení Marisela De Loaizaová, prezidentka Združenia venezuelských leteckých spoločností.



Podľa organizácie by sa mali všetky lety začať obnovovať postupne. AP píše, že niektoré aerolínie už vo štvrtok začali letecké spojenia reklamovať.



Venezuela prerušila diplomatické styky s Panamou v júli minulého roka po tom, čo panamský prezident José Raúl Mulino odmietol uznať znovuzvolenie venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Minuloročné voľby považuje opozícia za zmanipulované a Madurove víťazstvo neuznáva viacero štátov vrátane USA.



Vo štvrtok Mulino na svojom pravidelnom brífingu uviedol, že dostal list z Venezuely, ale zatiaľ si ho neprečítal. Povedal, že by bolo v záujme Panamy obnoviť lety. Chce však, aby Venezuela súhlasila s prijatím venezuelských migrantov deportovaných z Panamy.