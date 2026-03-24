Po talianskom denníku La Stampa má nového majiteľa aj La Repubblica
Autor TASR
Atény 24. marca (TASR) – Grécka mediálna skupina Antenna v pondelok oznámila, že od miliardára Johna Elkanna a jeho skupiny Exor odkúpila taliansky ľavicový denník La Repubblica.
Antenna získala 100 percent akcií Exorovej vydavateľskej skupiny GEDI, ktorá vlastní La Repubblicu a niekoľko rozhlasových staníc, informovala agentúra AFP, píše TASR.
K tejto transakcii došlo len niekoľko týždňov po tom, čo GEDI oznámila predaj svojho ďalšieho popredného denníka - La Stampa - regionálnej mediálnej skupine SAE.
„Kúpa skupiny GEDI spoločnosťou Antenna posilní poprednú nezávislú taliansku organizáciu v oblasti spravodajstva a zábavy s medzinárodným dosahom a globálnou atraktivitou,“ uviedla grécka skupina vo vyhlásení. Zároveň sľúbila, že zachová redakčnú nezávislosť a investuje do denníka, ktorý bol založený v roku 1976.
Správy o predaji denníkov vyvolali niekoľkotýždňové odborové protesty v Exore - zamestnanci sa obávali možného prepúšťania.
John Elkann, vnuk slávneho talianskeho priemyselníka Gianniho Agnelliho, je zároveň predsedom taliansko-americko-francúzskeho automobilového giganta Stellantis, ktorého značky zahŕňajú Fiat, Peugeot či Jeep.
