Utorok 24. marec 2026
Po talianskom denníku La Stampa má nového majiteľa aj La Repubblica

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Atény 24. marca (TASR) – Grécka mediálna skupina Antenna v pondelok oznámila, že od miliardára Johna Elkanna a jeho skupiny Exor odkúpila taliansky ľavicový denník La Repubblica.

Antenna získala 100 percent akcií Exorovej vydavateľskej skupiny GEDI, ktorá vlastní La Repubblicu a niekoľko rozhlasových staníc, informovala agentúra AFP, píše TASR.

K tejto transakcii došlo len niekoľko týždňov po tom, čo GEDI oznámila predaj svojho ďalšieho popredného denníka - La Stampa - regionálnej mediálnej skupine SAE.

„Kúpa skupiny GEDI spoločnosťou Antenna posilní poprednú nezávislú taliansku organizáciu v oblasti spravodajstva a zábavy s medzinárodným dosahom a globálnou atraktivitou,“ uviedla grécka skupina vo vyhlásení. Zároveň sľúbila, že zachová redakčnú nezávislosť a investuje do denníka, ktorý bol založený v roku 1976.

Správy o predaji denníkov vyvolali niekoľkotýždňové odborové protesty v Exore - zamestnanci sa obávali možného prepúšťania.

John Elkann, vnuk slávneho talianskeho priemyselníka Gianniho Agnelliho, je zároveň predsedom taliansko-americko-francúzskeho automobilového giganta Stellantis, ktorého značky zahŕňajú Fiat, Peugeot či Jeep.
