Po teroristickom útoku pri Moskve sa hlási do armády viac ľudí

Moskva 3. apríla (TASR) - Do ruskej armády sa od začiatku roka prihlásilo na vojenskú službu na základe zmluvy vyše 100.000 ľudí, oznámilo v stredu ruské ministerstvo obrany. Nárast záujmu zaznamenalo v období po teroristickom útoku na koncertnú sieň pri Moskve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Za uplynulých desať dní sa do armády prihlásilo 16.000 ľudí. Väčšina z osôb, ktoré sa prihlásili do armády minulý týždeň, podľa ministerstva uviedla, že tak spravila, lebo sa chce pomstiť za teroristický útok v koncertnej hale Crocus City Hall na predmestí Moskvy z 22. marca. Ten si vyžiadal najmenej 144 obetí na životoch a k zodpovednosti zaň sa opakovane prihlásila džihádistická skupina Islamský štát.



Rusko sa spolieha na stabilný počet nováčikov vstupujúcich do ozbrojených síl, aby mohlo pokračovať vo vojne na Ukrajine, ktorá trvá už vyše dva roky, píše Reuters.



Ruský prezident Vladimir Putin nariadil ešte v septembri 2022 mobilizáciu asi 300.000 mužov. Podľa šéfa Kremľa však už ďalšia mobilizácia potrebná nie je, pretože zmluvu o vstupe do armády podpisuje dostatočný počet dobrovoľníkov.



Plagáty vylepované po ruských mestách opisujú vojakov bojujúcich na Ukrajine ako vlastencov a hrdinov, píše Reuters. Mnohých tiež pri vstupe do armády lákajú aj platy, ktoré prevyšujú ich civilné zárobky.



Rusko zadržalo niekoľko ľudí podozrivých z útoku z 22. marca a tvrdí, že útočníci mali napojenie na Ukrajinu, čo Kyjev opakovane odmietol. Za nezmyselné tieto tvrdenia označili i Spojené štáty.



Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu vo februári 2022 a jeho vojakom sa darí v posledných dvoch mesiacoch po nevydarenej vlaňajšej ukrajinskej protiofenzíve postupovať.