Po trojtýždňovom štrajku začali parížski smetiari odvážať tony odpadu

Paríž 27. marca (TASR) - Smetiari začali v Paríži odpratávať takmer 10.000 ton odpadu, ktoré sa nahromadili v uliciach francúzskej metropoly počas trojtýždňového štrajku. V pondelok to uviedli parížske úrady, informuje TASR na základe správy agentúry DPA.



V sobotu bolo v Paríži asi 9800 ton nevyzbieraného odpadu, do nedele sa toto číslo podarilo znížiť na 7828 ton, spresnili úrady.



Na základe výzvy polície bolo cez víkend vyslaných do ulíc hlavného mesta 421 smetiarskych áut a 158 v pondelok, čo je dvakrát viac ako zvyčajne.



Štrajk parížskych smetiarov bol súčasťou masových protestov proti reforme dôchodkového systému, ktorú francúzska vláda schválila bez hlasovania v dolnej komore parlamentu.