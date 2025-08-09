Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po týždni pátrania zadržali strelca z Anacondy, ktorý zabil 4 osoby

Policajt na mieste, kde bol v piatok 8. augusta 2025 zadržaný Michael Brown, podozrivý zo streľby v bare v Montane, pri ktorej zahynuli štyria ľudia, neďaleko mesta Anaconda v štáte Montana. Foto: TASR/AP

Útočníka Michaela Paula Browna (45) našli pátracie tímy okolo 14.00 h miestneho času (22.00 h SELČ) v budove neďaleko baru The Ranch.

Helena 9. augusta (TASR) - Muža podozrivého zo streľby v bare v meste Anaconda v americkom štáte Montana, pri ktorej minulý týždeň zahynuli štyria ľudia, zadržali v piatok len niekoľko kilometrov od miesta činu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Útočníka Michaela Paula Browna (45) našli pátracie tímy okolo 14.00 h miestneho času (22.00 h SELČ) v budove neďaleko baru The Ranch, ktorý sa nachádza asi osem kilometrov od baru The Owl, v ktorom došlo 1. augusta k spomínanej streľbe, pri ktorej zahynula barmanka a traja muži.

Správca montanského kriminálneho oddelenia Lee Johnson uviedol, že muž vyzeral byť fyzicky „v celkom dobrej kondícii“, bol komunikatívny a vedel sa identifikovať. Brown bol prevezený do nemocnice na ošetrenie a lekári ho následne vyhlásili za zdravotne spôsobilého.

Podľa doterajších zistených informácií bol vášnivým poľovníkom a doma držal niekoľko zbraní. Štátne orgány zatiaľ nezverejnili, čo bolo motívom streľby.

Brownova neter Clare Boyleová povedala agentúre AP, že jej strýko roky bojoval s duševnou chorobou a ona a ďalší členovia rodiny sa mu opakovane snažili nájsť pomoc.

Brown, ktorý býval vedľa baru The Owl, slúžil v armáde v rokoch 2001 až 2005 a od začiatku roka 2004 do marca 2005 bol nasadený v Iraku. V rokoch 2006 až 2009 pôsobil v Národnej garde v Montane.

Boyleová dodala, že pred smrťou Brownovho otca v roku 2015 bol jej strýko „dobrý a milujúci človek“. Neskôr rodina zaznamenala zhoršenie jeho duševného stavu. Brown začal trpieť bludmi a často nevedel kto je, kde sa nachádza ani koľko je hodín.
