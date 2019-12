Po účastníkovi protestu v Moskve vyhlásili medzinárodné pátranie

Moskva 3. decembra (TASR) - Súd v Moskve nariadil vziať do väzby ďalšieho účastníka zhromaždení za čestné voľby do mestského zastupiteľstva v Moskve, ktoré sa v ruskej metropole konali počas leta tohto roku. Rozhodnutie bolo oznámené v neprítomnosti obvineného Sergeja Medenkova, po ktorom bolo následne vyhlásené medzinárodné pátranie.



Ako informoval spravodajský server Novaja gazeta, Medenkov sa zúčastnil na úradmi nepovolenej demonštrácii, ktorá sa v Moskve konala 27. júla. O dva dni neskôr bol zadržaný a za porušenie zákona o zhromažďovaní, skandovanie hesiel a ignorovanie pokynov polície mu bola udelená pokuta 10.000 rubľov.



Medenkov svoju vinu nepriznal. Tvrdil, že v danom čase ani nebol na tých miestach, ktoré sa uvádzali v jeho policajnom spise. Dodal, že pre svoje tvrdenia má dôkazy v podobe dát z mobilného telefónu - malo ísť o SMS správy o uskutočnení platieb na daných miestach.



Protesty konané počas leta v Moskve súviseli komunálnymi voľbami, v ktorých úrady odmietli ako kandidátov zaregistrovať väčšinu uchádzačov z radov opozičných a nezávislých politikov.



Opozícia v reakcii na toto ich vylúčenie zorganizovala v Moskve v júli a auguste niekoľko masových protestov a žiadala slobodné voľby. Išlo o najväčšie demonštrácie od protestov proti návratu prezidenta Vladimira Putina do Kremľa v roku 2011.



Protesty z roku 2011 tiež viedli k zadržaniu desiatok opozičných aktivistov a ich prípady sú v Rusku známe pod označením kauza Blatného námestia. Aj v tomto prípade dochádzalo k zatýkaniu podozrivých osôb i niekoľko mesiacov po danom zhromaždení.