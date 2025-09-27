< sekcia Zahraničie
Po údajnej streľbe hliadky na loď s migrantmi rastie tlak na EÚ
Pri incidente nikto neutrpel zranenia.
Autor TASR
Tripolis 27. septembra (TASR) - Záchranná loď nemeckej mimovládnej organizácie Sea-Watch sa údajne stala terčom streľby zo strany líbyjského hliadkového plavidla v Stredozemnom mori. Incident sa odohral v noci na piatok krátko po tom, čo loď dobrovoľníckej organizácie zachránila 66 migrantov. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu Politico.
„Takzvaná líbyjská pobrežná stráž vystrelila ostré náboje,“ uvádza sa vo vyhlásení na webovej stránke Sea-Watch, ktorá požaduje okamžité vyšetrenie a zásah zo strany Európskej únie. Pri incidente nikto neutrpel zranenia.
Podľa Sea-Watch loď líbyjskej pobrežnej stráže najskôr cez rádio nariadila posádke, aby sa počas záchrannej operácie otočila na sever, čo by znamenalo prerušenie misie. „Milícia sa potom priblížila k lodi a nakoniec na ňu vystrelila,“ píše sa vo vyhlásení.
Po útoku posádka vyslala núdzový signál a informovala nemeckú spolkovú políciu i ďalšie príslušné úrady. Organizácia tvrdí, že počet podobných útokov v posledných mesiacoch narastá. V auguste bola terčom ostreľovania aj loď Ocean Viking organizácie SOS Mediterranee po tom, čo v medzinárodných vodách zachránila 87 ľudí.
Sea-Watch tiež tvrdí, že líbyjská hliadkovacia loď bola tamojšej pobrežnej stráži poskytnutá v roku 2018 na základe dohody s EÚ a Talianskom, v rámci ktorej Brusel a Rím poskytli finančnú, technickú a materiálnu podporu na zadržiavanie migrantov a ich návrat do Líbye.
Podľa hovorkyne organizácie Giorgie Linardiovej sú tieto útoky „priamym dôsledkom európskej politiky“. „Je neprijateľné, že talianska vláda a EÚ umožňujú, aby kriminálne milície strieľali na civilistov,“ dodala.
Mimovládne organizácie dlhodobo upozorňujú, že migranti v Líbyi čelia násiliu, diskriminácii a rasizmu. Politico pripomína, že piatkový incident sa stal len dva dni po tom, čo Európska komisia obhajovala pokračovanie spolupráce s líbyjskými orgánmi. Reagovala tak na list viac ako 40 mimovládnych organizácií, ktoré žiadali Brusel o jej pozastavenie.
