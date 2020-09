Po údajnom hromadnom znásilnení a zbití zomrel 13-ročný chlapec

Kábul 23. septembra (TASR) - V afganskej nemocnici zomrel 13-ročný chlapec, ktorého údajne zbil a následne znásilnil miestny policajný veliteľ so štyrmi ďalšími mužmi. Informovala o tom v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na miestne orgány.



Hovorca policajného zboru provincie Kandahár pre DPA uviedol, že podozrivých z činu polícia zadržala. Tí strážili vojenské kontrolné stanovisko v regióne Dand.



"Dieťa zomrelo 12 hodín po prevoze do nemocnice," dodal hovorca.



Incident sa odohral minulý týždeň. Na sociálnych sieťach v uplynulých dňoch kolovalo video, v ktorom chlapec pred svojou smrťou v nemocnici popísal, čo sa mu stalo.



Nemenovaný afganský verejný činiteľ medzičasom podľa DPA tvrdil, že obeť bola obvinená z nezákonného styku s chlapcom, ktorého daný policajný veliteľ poznal, za čo ho policajt potrestal.



"To nie je pravda, keďže sú obaja (chlapci) ešte deti," uviedol policajný hovorca pre DPA.



Nezákonný pohlavný styk je v Afganistane citlivá téma. Miestne rodiny považujú takýto styk za hanbu pre ich rod a pre odstránenie stigmy pristupujú k rôznym formám odplaty. Často sú takéto činy trestané smrťou.