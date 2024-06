Po údere blesku v českom Liberci hlásia niekoľko zranených

Praha 2. júna (TASR) - Niekoľko ľudí vrátane detí utrpelo zranenia po zásahu bleskom v českom meste Liberec. Na mieste zasahujú záchranári a hasiči. Uviedla to v nedeľu polícia ČR, informuje TASR s odvolaním na správu spravodajského portálu Novinky.cz.



Blesk udrel v popoludňajších hodinách pri zámockom parku v mestskej štvrti Vratislavice nad Nisou, napísala polícia v príspevku na sociálnej sieti X. "Na mieste aktuálne zaisťujeme plynulý prejazd sanitiek," dodala.



Informácie o počte zranených sa líšia. Hovorca libereckej nemocnice Václav Řičář povedal, že zranenia utrpelo 13 ľudí - päť detí a osem dospelých. "Celkom päť osôb bolo resuscitovaných," dodal. Polícia ČR informovala o pätnástich zranených.



Podľa hasičov udrel blesk do stromu, pod ktorým sa nachádzali ľudia. "Asistujeme záchrannej službe s transportom zranených osôb a poskytovaním predlekárskej pomoci," uviedol hasičský zbor.



"V tejto chvíli začína odsun pacientov do nemocníc, na mieste zasahujú dva vrtuľníky," povedal pre portál Novinky.cz hovorca libereckej záchrannej služby Michael Georgiev.