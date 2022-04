Po Ukrajine vyplnilo dotazník pre vstup do EÚ aj Moldavsko

Brusel 21. apríla (TASR) - Moldavsko v piatok odovzdalo do rúk veľvyslanca EÚ v Kišiňove Janisa Mazeiksa prvý dotazník, ktorý by mal pomôcť pri rozhodovaní členských krajín Európskej únie o prípadnom udelení štatútu kandidátskej krajiny. Rovnaký dotazník už v pondelok do Bruselu zaslal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.



"Podnikli sme krok smerom k nášmu členstvu v EÚ. Sme pripravení urobiť náš diel práce rýchlo a svedomite, aby sme dali Moldavsku šancu na lepšiu, bezpečnejšiu a prosperujúcejšiu budúcnosť," komentovala na Twitteri odovzdanie dotazníka moldavská prezidentka Maia Sanduová.



Zástupkyňa generálneho riaditeľa Európskej komisie pre susedskú politiku a rokovania o rozšírení (DG NEAR) Katarína Mathernová však v rozhovore pre TASR uviedla, že Moldavsko a Gruzínsko zrejme nebudú stíhať integračné tempo Ukrajiny.



"Myslím si, že tá predprípravná časť za posledných sedem rokov určite nebola (v prípade Moldavska a Gruzínska) taká intenzívna, ako bola na Ukrajine," povedala.



Mathernová, ktorá je od marca 2020 v eurokomisii aj výkonnou riaditeľkou Podpornej skupiny pre Ukrajinu, zdôraznila, že Kyjev svoje eurointegračné ambície nezačína od nuly. Ťaží pri tom zo sedemročnej intenzívnej spolupráce s partnermi z EÚ a z konkrétneho reformného úsilia.



Zároveň pripomenula, že Gruzínsko a Moldavsko podali svoju prihlášku o získanie štatútu kandidátskej krajiny až potom, ako to urobila Ukrajina, krátko po vypuknutí ruskej agresie.



"Legitímne využili túto príležitosť. Ani Moldavsko ani Gruzínsko nemali v pláne tú prihlášku podávať, ale keď ju podalo Ukrajina tak si viem predstaviť, že pre tamojšie elity nebolo iného východiska," uviedla Mathernová.



Spresnila, že EÚ doručila dotazníky, ktoré mapujú stav demokracie a pripravenosť ekonomík na jednotný európsky trh, do Kišiňova a Tbilisi o niečo neskôr ako do Kyjeva.



Všetkým trom krajinám, ktoré sú súčasťou iniciatívy Východné partnerstvo, boli doručené dva dotazníky: prvý sa zaoberá prístupovými kritériami a druhý právnym poriadkom Únie.



Mathernová upozornila, že Moldavsko je momentálne vo veľmi zložitej situácii: dopláca na ruskú agresiu na Ukrajine tým, že cez jeho územie prechádza percentuálne najväčší počet ukrajinských utečencov, v prepočte na počet obyvateľov.



"Musím povedať, že sa toho zhostili veľmi dobre, ale sú pod veľkým tlakom utečencov a sú tiež pod obrovským energetickým tlakom Ruska, keď Moskva využíva dodávky plynu a dodávky elektriny ako hybridnú zbraň," vysvetlila.



V súvislosti s Gruzínskom uviedla, táto krajina je politicky veľmi rozdelená a preto sa neočakáva, že Gruzínci budú pri vyplňovaní dotazníka EÚ "lámať rekordy". Mathernová však vyjadrila presvedčenie, že aj Gruzínsko bude nasledovať príklad Ukrajiny a doručí Bruselu vyplnený dotazník.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)