Po ukrajinskom dronovom útoku vypukol požiar ropného skladu
Autor TASR
Moskva/Kyjev 18. apríla (TASR) - V prístavnom meste Sevastopol na Ruskom okupovanom Krymskom polostrove vypukol v sobotu požiar ropného skladu po ukrajinskom dronovom útoku, uviedli miestne úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Požiar zachvátil nádrž po tom, čo protivzdušná obrana zostrelila drony, uviedol Moskvou dosadený gubernátor Sevastopola Michail Razvožajev na sociálnej sieti Telegram. Podľa jeho slov incident neovplyvnil dodávky paliva a nehlásia ani zranených.
Ruská protivzdušná obrana podľa neho zneškodnila nad mestom aj ďalšie dva drony. Tieto tvrdenia sa zatiaľ nepodarilo nezávisle overiť, upozornila DPA.
Ukrajina od začiatku vojny opakovane útočí dronmi na ruské ciele vrátane okupovaného Krymu, ktorý Moskva nezákonne anektovala už v roku 2014.
Terčom úderov sa stal aj prístav Vysock v Leningradskej oblasti, kde úrady hlásili požiar v prístavnom termináli. Podľa tamojšieho gubernátora Alexandra Drozdenka sa podarilo zneškodniť desiatky ukrajinských dronov.
