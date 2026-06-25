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Po ukrajinskom útoku dronov horí ropný sklad Poltavskaja na Kubáni
Podľa ruských úradov pri útokoch zomrelo päť ľudí vrátane dvoch detí.
Autor TASR
Moskva 25. júna (TASR) - Polostrov Krym zažil v noci na štvrtok ďalšiu masívnu vlnu ukrajinských dronových útokov. Ruské ministerstvo obrany informovalo o zostrelení 269 ukrajinských dronov nad ruskými regiónmi a vodami Čierneho mora, píše TASR podľa agentúr TASS a AFP.
Po páde trosiek dronu začali horieť zásobníky ropy Poltavskaja na Kubáni. Informoval o tom v štátnej oficiálnej aplikácii Max predseda okresu Alexander Charitonov. Telegramový kanál RBK Ukrajina bez uvedenia zdroja informoval, že v areáli v Krasnoarmejskom okrese Krasnodarského kraja horia tri nádrže s palivom. V tomto ropnom sklade po útoku bezpilotného stroja horelo aj 16. júna.
Podľa ruských úradov pri útokoch zomrelo päť ľudí vrátane dvoch detí. Kyjev trvá na tom, že jeho armáda útočí v prvom rade na vojenské zariadenia a energetickú infraštruktúru v snahe pripraviť Kremeľ o dôležité príjmy z fosílnych palív.
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko v noci proti Ukrajinu útočilo 90 dronmi a raketou Iskander odpálenou z Krymu; 83 dronov bolo zostrelených. Štátny železničný prevádzkovateľ však uviedol, že pri útoku na vlak v Záporožskej oblasti bol zabitý jeden železničiar.
Po páde trosiek dronu začali horieť zásobníky ropy Poltavskaja na Kubáni. Informoval o tom v štátnej oficiálnej aplikácii Max predseda okresu Alexander Charitonov. Telegramový kanál RBK Ukrajina bez uvedenia zdroja informoval, že v areáli v Krasnoarmejskom okrese Krasnodarského kraja horia tri nádrže s palivom. V tomto ropnom sklade po útoku bezpilotného stroja horelo aj 16. júna.
Podľa ruských úradov pri útokoch zomrelo päť ľudí vrátane dvoch detí. Kyjev trvá na tom, že jeho armáda útočí v prvom rade na vojenské zariadenia a energetickú infraštruktúru v snahe pripraviť Kremeľ o dôležité príjmy z fosílnych palív.
Ukrajinské vzdušné sily uviedli, že Rusko v noci proti Ukrajinu útočilo 90 dronmi a raketou Iskander odpálenou z Krymu; 83 dronov bolo zostrelených. Štátny železničný prevádzkovateľ však uviedol, že pri útoku na vlak v Záporožskej oblasti bol zabitý jeden železničiar.