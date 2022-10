Po úmrtí 100 detí na zlyhanie obličiek zakázali tekuté lieky

Jakarta 20. októbra (TASR) - Indonézia dočasne zakázala všetky tekuté lieky po úmrtí približne 100 detí na akútne poškodenie obličiek. Vo štvrtok to oznámil minister zdravotníctva Budi Gunadi Sadikin, ktorého citovala tlačová agentúra DPA.



Od januára lekári nahlásili najmenej 206 prípadov akútneho poškodenia obličiek v 20 indonézskych provinciách, pričom ich počet prudko stúpol od augusta, dodal minister. Počet prípadov môže byť ešte vyšší, pričom smrtnosť je okolo 50 percent.



"Ministerstvo po prešetrení situácie zistilo, že dojčatá s akútnym poškodením obličiek užili (v tekutých liečivách) tri nebezpečné chemikálie: etylénglykol, dietylénglykol a etylénglycolbutyléter," oznámil Sadikin. Ide o prímesi polyetylénglykolu, ktorý sa do liekov pridáva na zvýšenie rozpustnosti, vysvetlil minister.



Vo väčšina prípadov išlo o deti do päť rokov, spresnilo ministerstvo. Podľa indonézski odborníkov tento zdravotný problém nesúvisí s ochorením COVID-19 alebo s vakcínami proti nemu.