Po úmyselnej explózii v USA našli zrejme ľudské pozostatky

Nashville 26. decembra (TASR) - Vyšetrovatelia v americkom meste Nashville v štáte Tennessee, kde v piatok skoro ráno v odstavenom karavane vybuchla nastražená bomba, skúmajú tkanivá, ktoré našli na mieste činu, pričom podľa nich pravdepodobne ide o ľudské pozostatky. Povedal to šéf tamojšej polície John Drake, informovala agentúra AP.



Hoci si výbuch nevyžiadal obete na životoch spomedzi okoloidúcich, nebolo jasné, či sa nejaké osoby nachádzali v aute s výbušninou. Polícia nespresnila, či nájdené pozostatky patrili osobe zodpovednej za útok ani to, či ich objavili priamo vo vozidle, v ktorom bola bomba umiestnená.



V meste Nashville neboli podľa Drakea vopred hlásené žiadne vyhrážky. Zopakoval, že motív činu, ako aj toho, voči komu bol namierený, je zatiaľ neznámy a vyšetrovanie pokračuje. Podieľajú sa na ňom Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) a americký federálny Úrad pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF).



Zranenia utrpeli počas výbuchu tri osoby vrátane jedného policajta. Všetci traja sú hospitalizovaní v nemocnici, no sú v stabilizovanom stave, povedal starosta Nashvillu John Cooper v piatok popoludní na tlačovej konferencii. Tento čin nazval "strašným a zbabelým útokom". Dodal, že spôsobil "katastrofálne škody", pričom minimálne čiastočne poškodil až 41 budov.



Rozsiahla explózia bola citeľná v okruhu niekoľkých kilometrov a zničila desiatky budov, v ktorých sa nachádzali obchodné prevádzky. Na budovách sa počas výbuchu rozbili sklá a vytrhlo i niekoľko stromov.



Polícia na miesto činu dorazila po tom, čo bola hlásená streľba a následne si všimla podozrivé zaparkované vozidlo, z ktorého sa ozývala varovná nahrávka, že o 15 minút bomba detonuje.



Ako povedali svedkovia incidentu, ženský hlas na nahrávke začal odpočítavať slovami: "Evakuujte sa teraz. Vo vozidle je bomba, ktorá vybuchne."



Pre telekomunikačné problémy, ktoré explózia spôsobila, boli dočasne zastavené aj lety z nashvillského letiska.