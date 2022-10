Po úniku plynu v detskom centre hospitalizovali vyše 20 detí

Washington 12. októbra (TASR) - Približne 25 detí a osem zamestnancov detského strediska v meste Allentown v americkom štáte Pensylvánia museli v utorok previezť do nemocníc po tom, čo tam došlo k úniku jedovatého oxidu uhoľnatého. Hoci viacero z nich vykazovalo príznaky otravy, väčšina je už v stabilnom stave. TASR informuje na základe stredajšej správy stanice BBC.



Pôvodne sa personál zariadenia Happy Smiles Learning Center obrátil na záchrannú službu ohľadom jedného dieťaťa, ktoré bolo v bezvedomí. Avšak privolaní hasiči a záchranári zistili zvýšenú hladinu oxidu uhoľnatého. To vyvolalo okamžitú evakuáciu celého zariadenia a na miesto dorazili všetky miestne záchranárske vozidlá, povedal John Christopher z hasičského zboru v Allentowne.



Jedna zo žiačok, deväťročná Danyelis Polancová, priblížila, že po vstupe do centra ju začal bolieť nos a hlava, štípali ju oči a pociťovala závrat.



Miestne noviny The Morning Call citovali predstaviteľa plynárenskej spoločnosti, podľa ktorého bol únik spôsobený nefunkčným vykurovacím zariadením a zablokovaným ventilačným systémom. Táto verzia však zatiaľ nebola oficiálne potvrdená.



Otrava oxidom uhoľnatým môže viesť až k smrti. Ide o bezfarebný plyn bez chuti a zápachu, ktorý vzniká nedokonalým spaľovaním palív, akými sú ropa, drevo či uhlie. Spôsobuje vytláčanie kyslíka z červených krviniek, čo vedie k poškodeniu životne dôležitých orgánov.



Zo štatistík amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) vyplýva, že v dôsledku neúmyselného nadýchania sa veľkým množstvom oxidu uhoľnatého zomrie v USA každoročne viac ako 400 ľudí a do nemocníc prijmú 4000 osôb.