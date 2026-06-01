< sekcia Zahraničie
Po útokoch dronov na Ukrajine hlásia zranených aj materiálne škody
Generálny štáb doplnil, že zostrelili alebo nástrojmi elektrického boja vyradili 228 dronov.
Autor TASR
Kyjev 1. júna (TASR) - Ruská armáda v noci na pondelok vyslala do útokov na Ukrajine 265 dronov. Vo svojej rannej správe o tom informoval generálny štáb ukrajinskej armády. Pri útokoch utrpelo zranenia rôzneho stupňa závažnosti najmenej 18 civilistov, informovala britská stanica BBC, píše TASR.
Generálny štáb doplnil, že zostrelili alebo nástrojmi elektrického boja vyradili 228 dronov. Ďalších 27 zasiahlo svoje ciele na 18 miestach a trosky zneškodnených strojov dopadli v 12 lokalitách.
Osem ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenia v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, ďalšie štyri osoby v Charkovskej oblasti na východe krajiny. Šesť ľudí, z ktorých dvoch museli aj hospitalizovať, zase vyviazlo so zraneniami po dronových útokoch na juhoukrajinské mesto Odesa. Na miestach úderov okrem toho vznikli škody na bytových domoch aj na priemyselnej infraštruktúre.
Ruské ministerstvo obrany v pondelok ráno informovalo o 72 zostrelených alebo zachytených ukrajinských dronoch. Bezpilotné stroje boli zachytené a zničené nad Astrachánskou, Belgorodskou, Brianskou, Kurskou, Rostovskou, Volgogradskou a Voronežskou oblasťou, ako aj nad Ruskom anektovaným polostrovom Krym.
Generálny štáb doplnil, že zostrelili alebo nástrojmi elektrického boja vyradili 228 dronov. Ďalších 27 zasiahlo svoje ciele na 18 miestach a trosky zneškodnených strojov dopadli v 12 lokalitách.
Osem ľudí vrátane troch detí utrpelo zranenia v Černihivskej oblasti na severe Ukrajiny, ďalšie štyri osoby v Charkovskej oblasti na východe krajiny. Šesť ľudí, z ktorých dvoch museli aj hospitalizovať, zase vyviazlo so zraneniami po dronových útokoch na juhoukrajinské mesto Odesa. Na miestach úderov okrem toho vznikli škody na bytových domoch aj na priemyselnej infraštruktúre.
Ruské ministerstvo obrany v pondelok ráno informovalo o 72 zostrelených alebo zachytených ukrajinských dronoch. Bezpilotné stroje boli zachytené a zničené nad Astrachánskou, Belgorodskou, Brianskou, Kurskou, Rostovskou, Volgogradskou a Voronežskou oblasťou, ako aj nad Ruskom anektovaným polostrovom Krym.