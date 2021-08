Po útokoch na dediny v Mali vyhlásili trojdňový štátny smútok

Bamako 10. augusta (TASR) – Africký štát Mali vyhlásil počínajúc utorkom trojdňový štátny smútok za najmenej 44 obetí nedávnych útokov islamistických extrémistov. Útoky sa odohrali uplynulú nedeľu v niekoľkých dedinách v oblasti Gao na severe Mali.



Vláda vo svojom pondelňajšom vyhlásení informovala, že vojaci vládnej armády pátrajú po útočníkoch, informovala agentúra AFP.



Nateraz nie je jasné, kto je páchateľom najnovších masakier v malijských dedinách.



V Mali a susedných krajinách pôsobia už roky extrémistické organizácie, z ktorých časť prisahala vernosť Islamskému štátu alebo al-Káide. V oblasti, kde k útokom došlo - v blízkosti miesta, kde sa stretávajú hranice Mali, Nigeru a Burkiny Faso - , obvykle operuje Islamský štát Veľkej Sahary (EIGS).



Viacerí miestni obyvatelia pripustili, že útoky mohli byť reakciou na nedávne operácie jednotiek zahraničných misií v Mali - francúzskej Barkhane a európskej Takuba -, pričom islamisti sa po ich stiahnutí pomstili na civilistoch. „Možno ide o kolektívny trest," uviedol nemenovaný zdroj pre agentúru AFP.



Podľa výpovedí očitých svedkov útočníci prišli do dedín na úsvite a na motorkách a „strieľali po všetkom, čo sa hýbalo".



Preživší miestni obyvatelia informovali, že armáda do ich dedín dorazila až deň po masakre, pričom však prvé žiadosti o pomoc dostala „15 minút po prvých výstreloch".



Sever Mali v roku 2012 pri ozbrojenom pokuse o štátny prevrat padol do rúk islamistov napojených na teroristické organizácie Islamský štát a al-Káida. Postup džihádistov na juhu krajiny sa podarilo zastaviť aj vďaka prítomnosti francúzskych vojakov. Malijské bezpečnostné zložky však stále - ani so zahraničnou podporou - nie sú schopné kontrolovať rozsiahle časti vlastného územia. Islamisti operujú aj na území susedných štátov Niger a Burkina Faso.