ZA MREŽAMI:Po útokoch na izraelských fanúšikov sú štyri osoby vo väzbe

Amsterdam/Jeruzalem 9. novembra (TASR) - Prokuratúra v Amsterdame v sobotu informovala, že v súvislosti so štvrtkovými útokmi na fanúšikov futbalového klubu Maccabi Tel Aviv sú pre podozrenie z násilných činov naďalej zadržané štyri osoby vrátane dvoch maloletých. Ďalších 40 ľudí bolo pokutovaných za narušenie verejného poriadku a desiati za iné priestupky vrátane vandalizmu, informoval spravodajský web The Times of israel (TOI), píše TASR.



Agentúra DPA uviedla, že v sobotu sa do Izraela leteckými špeciálmi vrátili ďalšie desiatky izraelských fanúšikov. Ďalšie lety sú naplánované na nedeľu.



Vyslanie lietadiel z Izraela bolo reakciou tamojšej vlády na útoky na izraelských fanúšikov, ktoré sa začali po zápase medzi tímami klubov Maccabi Tel Aviv a Ajax Amsterdam.



Holandské úrady uviedli, že útočníkmi boli najmä mladí ľudia, ktorí v uliciach Amsterdamu aktívne vyhľadával Izraelčanov a útočili na nich. Zranených bolo 20 až 30 ľudí, väčšina z nich utrpela iba nezávažné zranenia. Päť ľudí s vážnejšími zraneniami previezli do nemocníc, odkiaľ ich prepustili už v piatok.



Amsterdamská primátorka Femke Halsemová po útokoch na izraelských fanúšikov ohlásila prísne bezpečnostné opatrenia s cieľom chrániť Židov žijúcich v Amsterdame, ako aj ich majetok a firmy. V rámci týchto opatrení sú v Amsterdame počas celého víkendu zakázané demonštrácie a zhromaždenie.



Na sobotu bolo pritom pri židovskom pamätníku v Amsterdame naplánované pietne zhromaždenie na pripomenutie si Krištáľovej noci - nacistického pogromu proti Židom, ktorý sa odohral na rôznych miestach Nemecka v noci z 9. až 10. novembra 1938.



Útok na izraelských futbalových fanúšikov vyvolal šok nielen v Holandsku a Izraeli, ale aj v zahraničí. Odsúdili ho mnohí štátnici a predstavitelia medzinárodných organizácií.



Vysoký predstaviteľ palestínskeho radikálneho hnutia Hamas Sámí Abú Zuhrí však na margo násilností v Amsterdame uviedol, že ak Izrael bude v Pásme Gazy pokračovať v masovom zabíjaní Palestínčanov a medzinárodné spoločenstvo nezasiahne, "pravdepodobne to povedie k (ďalším) takýmto spontánnym následkom".



Vojna v Pásme Gazy za viac ako rok svojho trvania viedla v celej Európe i Spojených štátoch k organizovaniu zhromaždení na podporu oboch strán konfliktu, pričom na nich boli napádaní Židia aj Arabi.