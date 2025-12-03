< sekcia Zahraničie
Po útokoch na tankery turecká lodná firma preruší kontakty s Ruskom
„Odteraz už nebudeme prevádzkovať žiadne plavby súvisiace s Ruskom,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
Autor TASR
Ankara 3. decembra (TASR) - – Turecká spoločnosť Bešiktaš Shipping, ktorá je majiteľom plavidla poškodeného pri sérii výbuchov pri pobreží Senegalu, ruší všetku lodnú dopravu s Ruskom. Informovala o tom agentúra Reuters.
„Odteraz už nebudeme prevádzkovať žiadne plavby súvisiace s Ruskom,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
Tanker Mersin zakotvil pri pobreží Senegalu 27. novembra, predtým sa počas plavby zastavil v ruských prístavoch. Podľa majiteľa lode na kotvisku došlo k štyrom vonkajším výbuchom, ktoré spôsobili vniknutie vody do strojovne plavidla. Nikto nebol zranený. Spoločnosť ubezpečila, že plavidlo zostáva bezpečné a stabilné a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre navigáciu ani životné prostredie.
Turecká spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že vždy dôsledne dodržiavala všetky medzinárodné sankčné režimy, mechanizmus cenových stropov skupiny G7 a EÚ a všetky obchodné obmedzenia. „Bezpečnostná situácia v regióne sa však výrazne zhoršila. Po dôkladnom posúdení sme dospeli k záveru, že riziká pre naše plavidlá a posádku sa stali neprijateľnými,“ píše sa vo vyhlásení.
Koncom minulého týždňa sa pri tureckom pobreží stali terčom útokov tankery Kairos a Virat, na ktoré sú uvalené sankcie za prepravu ruskej ropy a ktoré patria k tzv. ruskej tieňovej flotile. Útoky vykonala Ukrajina námornými dronmi, uviedli pre viaceré médiá zdroje z ukrajinskej tajnej služby.
V utorok bol pri pobreží Turecka napadnutý aj ruský tanker Midvolga 2, ktorý s nákladom slnečnicového oleja smeroval z Ruska do Gruzínska. Ruské námorné orgány uviedli, že plavidlo bolo napadnuté dronmi. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí poprelo účasť Kyjeva na útoku a naznačilo, že môže ísť o provokáciu.
Ruský prezident Vladimir Putin v utorok v súvislosti s útokom na tanker Midvolga obvinil Ukrajinu z „pirátstva“ a pohrozil, že Rusko by mohlo zintenzívniť útoky na ukrajinské prístavy. Pripustil tiež, že Moskva môže zvážiť „opatrenia“ proti plavidlám krajín podporujúcich Ukrajinu. Upozornil tiež, že Rusko je schopné „odrezať Ukrajinu od mora“.
„Odteraz už nebudeme prevádzkovať žiadne plavby súvisiace s Ruskom,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.
Tanker Mersin zakotvil pri pobreží Senegalu 27. novembra, predtým sa počas plavby zastavil v ruských prístavoch. Podľa majiteľa lode na kotvisku došlo k štyrom vonkajším výbuchom, ktoré spôsobili vniknutie vody do strojovne plavidla. Nikto nebol zranený. Spoločnosť ubezpečila, že plavidlo zostáva bezpečné a stabilné a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre navigáciu ani životné prostredie.
Turecká spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že vždy dôsledne dodržiavala všetky medzinárodné sankčné režimy, mechanizmus cenových stropov skupiny G7 a EÚ a všetky obchodné obmedzenia. „Bezpečnostná situácia v regióne sa však výrazne zhoršila. Po dôkladnom posúdení sme dospeli k záveru, že riziká pre naše plavidlá a posádku sa stali neprijateľnými,“ píše sa vo vyhlásení.
Koncom minulého týždňa sa pri tureckom pobreží stali terčom útokov tankery Kairos a Virat, na ktoré sú uvalené sankcie za prepravu ruskej ropy a ktoré patria k tzv. ruskej tieňovej flotile. Útoky vykonala Ukrajina námornými dronmi, uviedli pre viaceré médiá zdroje z ukrajinskej tajnej služby.
V utorok bol pri pobreží Turecka napadnutý aj ruský tanker Midvolga 2, ktorý s nákladom slnečnicového oleja smeroval z Ruska do Gruzínska. Ruské námorné orgány uviedli, že plavidlo bolo napadnuté dronmi. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí poprelo účasť Kyjeva na útoku a naznačilo, že môže ísť o provokáciu.
Ruský prezident Vladimir Putin v utorok v súvislosti s útokom na tanker Midvolga obvinil Ukrajinu z „pirátstva“ a pohrozil, že Rusko by mohlo zintenzívniť útoky na ukrajinské prístavy. Pripustil tiež, že Moskva môže zvážiť „opatrenia“ proti plavidlám krajín podporujúcich Ukrajinu. Upozornil tiež, že Rusko je schopné „odrezať Ukrajinu od mora“.