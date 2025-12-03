Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po útokoch na tankery turecká lodná firma preruší kontakty s Ruskom

„Odteraz už nebudeme prevádzkovať žiadne plavby súvisiace s Ruskom,“ uviedla spoločnosť vo vyhlásení.

Autor TASR
Ankara 3. decembra (TASR) - – Turecká spoločnosť Bešiktaš Shipping, ktorá je majiteľom plavidla poškodeného pri sérii výbuchov pri pobreží Senegalu, ruší všetku lodnú dopravu s Ruskom. Informovala o tom agentúra Reuters.

Tanker Mersin zakotvil pri pobreží Senegalu 27. novembra, predtým sa počas plavby zastavil v ruských prístavoch. Podľa majiteľa lode na kotvisku došlo k štyrom vonkajším výbuchom, ktoré spôsobili vniknutie vody do strojovne plavidla. Nikto nebol zranený. Spoločnosť ubezpečila, že plavidlo zostáva bezpečné a stabilné a nepredstavuje žiadnu hrozbu pre navigáciu ani životné prostredie.

Turecká spoločnosť vo vyhlásení uviedla, že vždy dôsledne dodržiavala všetky medzinárodné sankčné režimy, mechanizmus cenových stropov skupiny G7 a EÚ a všetky obchodné obmedzenia. „Bezpečnostná situácia v regióne sa však výrazne zhoršila. Po dôkladnom posúdení sme dospeli k záveru, že riziká pre naše plavidlá a posádku sa stali neprijateľnými,“ píše sa vo vyhlásení.

Koncom minulého týždňa sa pri tureckom pobreží stali terčom útokov tankery Kairos a Virat, na ktoré sú uvalené sankcie za prepravu ruskej ropy a ktoré patria k tzv. ruskej tieňovej flotile. Útoky vykonala Ukrajina námornými dronmi, uviedli pre viaceré médiá zdroje z ukrajinskej tajnej služby.

V utorok bol pri pobreží Turecka napadnutý aj ruský tanker Midvolga 2, ktorý s nákladom slnečnicového oleja smeroval z Ruska do Gruzínska. Ruské námorné orgány uviedli, že plavidlo bolo napadnuté dronmi. Ukrajinské ministerstvo zahraničných vecí poprelo účasť Kyjeva na útoku a naznačilo, že môže ísť o provokáciu.

Ruský prezident Vladimir Putin v utorok v súvislosti s útokom na tanker Midvolga obvinil Ukrajinu z „pirátstva“ a pohrozil, že Rusko by mohlo zintenzívniť útoky na ukrajinské prístavy. Pripustil tiež, že Moskva môže zvážiť „opatrenia“ proti plavidlám krajín podporujúcich Ukrajinu. Upozornil tiež, že Rusko je schopné „odrezať Ukrajinu od mora“.
