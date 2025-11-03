Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Po útokoch na Ukrajine zomreli najmenej dvaja ľudia

Ľudia kráčajú smerom ku kláštoru v nedeľu 2. novembra 2025 v Kyjeve na Ukrajine. Foto: TASR/AP

Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin zas informoval o úmrtí ženy pri ruskom delostreleckom útoku, pričom vážne zranenia utrpela aj ďalšia 82-ročná žena.

Kyjev 3. novembra (TASR) - Najmenej dvaja ľudia v nedeľu zahynuli v dôsledku ruských útokov na ukrajinské mestá v Dnepropetrovskej a Chersonskej oblasti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Šéf regionálnej vojenskej správy v Dnepropetrovskej oblasti Vladyslav Haivanenko na sociálnej sieti Telegram uviedol, že v meste Pavlohrad pri dronovom útoku zahynul 55-ročný muž a traja ďalší civilisti vrátane osemročného dievčaťa utrpeli poranenia. V dôsledku útokov bolo tiež poškodených niekoľko domov.

Gubernátor Chersonskej oblasti Olexandr Prokudin zas informoval o úmrtí ženy pri ruskom delostreleckom útoku, pričom vážne zranenia utrpela aj ďalšia 82-ročná žena. Podľa ukrajinskej tlačovej agentúry UNIAN bolo v oblasti počas dňa zranených aj najmenej sedem ďalších ľudí.
