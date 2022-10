Po útokoch Ruska hlásia stovky obcí bez prúdu, výpadky vody v Kyjeve

Kyjev 31. októbra (TASR) – Ruské útoky dronmi a raketami viedli v pondelok k výpadkom elektriny v "stovkách" obcí v siedmich ukrajinských oblastiach. Oznámil to ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Rakety a drony zasiahli desať oblastí, kde bolo poškodených 18 objektov, prevažne súvisiacich s energetikou," uviedol Šmyhaľ.



V ukrajinskej metropole Kyjev zostalo po raňajších ruských útokoch bez vody 80 percent odberateľov a bez elektriny sa ocitlo 350.000 domov, uviedol medzitým kyjevský starosta Vitalij Kličko.



Obyvateľov ubezpečil, že technici pracujú na čo najskoršom obnovení dodávok. Vyzval ich tiež, aby si urobili zásoby vody na najbližších čerpacích staniciach a predajných miestach, informovala agentúra AP. V ďalšom odkaze Kličko spresnil, že v niektorých štvrtiach by mali obnoviť dodávky vody do troch až štyroch hodín.