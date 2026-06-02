< sekcia Zahraničie
Po útokoch Ruska na Ukrajine stúpol počet mŕtvych na najmenej 18
Ukrajinské letectvo hlásilo útoky vyše 650 dronmi a 70 raketami vrátane balistických, píše AFP.
Autor TASR
Kyjev 2. júna (TASR) - Na najmenej 18 stúpol počet obetí ruských útokov, ku ktorým došlo v noci na utorok na Ukrajine, uviedli ukrajinskí predstavitelia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že len v ukrajinskon hlavnom meste prišlo o život šesť ľudí a 6č ďalších utrpelo zranenia. Medzi obeťami sú podľa Klička aj tri deti vo veku tri, 11 a 17 rokov. Počet obetí pritom podľa úradov nemusí byť konečný.
Úrady v priemyselnom meste Dnipro medzitým uviedli, že pri ruskom útoku v noci na utorok zahynulo 12 ľudí a záchranné operácie tam stále prebiehajú.
Ukrajinské letectvo hlásilo útoky vyše 650 dronmi a 70 raketami vrátane balistických, píše AFP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne vyzval USA na dodanie ďalších rakiet pre protivzdušnú obranu.
Ruské ozbrojené sily v utorok potvrdili, že podnikli rozsiahly úder zameraný na sieť objektov ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a použili pri tom aj hypersonické rakety.
Ministerstvo obrany v Moskve vo vyhlásení uviedlo, že „masívny úder“ s použitím „vysoko presných zbraní“ bol zameraný na ciele v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev i v Záporožskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti, ako aj na energetickú a dopravnú infraštruktúru využívanú ukrajinskou armádou v ďalších oblastiach Ukrajiny.
Starosta Kyjeva Vitalij Kličko oznámil, že len v ukrajinskon hlavnom meste prišlo o život šesť ľudí a 6č ďalších utrpelo zranenia. Medzi obeťami sú podľa Klička aj tri deti vo veku tri, 11 a 17 rokov. Počet obetí pritom podľa úradov nemusí byť konečný.
Úrady v priemyselnom meste Dnipro medzitým uviedli, že pri ruskom útoku v noci na utorok zahynulo 12 ľudí a záchranné operácie tam stále prebiehajú.
Ukrajinské letectvo hlásilo útoky vyše 650 dronmi a 70 raketami vrátane balistických, píše AFP. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne vyzval USA na dodanie ďalších rakiet pre protivzdušnú obranu.
Ruské ozbrojené sily v utorok potvrdili, že podnikli rozsiahly úder zameraný na sieť objektov ukrajinského vojensko-priemyselného komplexu a použili pri tom aj hypersonické rakety.
Ministerstvo obrany v Moskve vo vyhlásení uviedlo, že „masívny úder“ s použitím „vysoko presných zbraní“ bol zameraný na ciele v ukrajinskom hlavnom meste Kyjev i v Záporožskej, Charkovskej a Dnepropetrovskej oblasti, ako aj na energetickú a dopravnú infraštruktúru využívanú ukrajinskou armádou v ďalších oblastiach Ukrajiny.