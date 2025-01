Po útoku bodnou zbraňou na severovýchode Nemecka zahynuli dvaja ľudia

Berlín 13. januára (TASR) - Dvaja ľudia v pondelok zahynuli a ďalší dvaja utrpeli vážne zranenia po útoku nožom v obytnej budove v mestečku Casekow na severovýchode Nemecka v blízkosti poľských hraníc. Informovala o tom miestna polícia, píše TASR podľa agentúry DPA a denníka Berliner Morgenpost.



Podozrivého 16-ročného útočníka zadržali zasahujúci policajti. Podľa Berliner Morgenpost je na mieste stále polícia s veľkým kontingentom. "Motív zatiaľ nepoznáme. Oddelenie vrážd pracuje a usiluje sa prísť na to, čo sa tu odohralo," ozrejmil policajný hovorca. Spočiatku nebolo jasné ani to, či ide o zločin s rodinným alebo vzťahovým pozadím.



Podľa predbežných informácií je útočník nemeckým občanom rovnako ako obete a zranení.



Polícia našla obete, muža a ženu, v jednom z bytov po tom, čo niekto dopoludnia kontaktoval tiesňovú linku. V susednom byte taktiež našli vážne zranenú ženu, uviedol hovorca. Predpokladá sa, že tam utiekla, aby sa zachránila pred útočníkom. Ďalším vážne zraneným je samotný útočník, ktorého polícia našla na dvore budovy.



Hovorca polície neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti o podozrivom, ale uviedol, že útočník použil "bodnú zbraň". Neozrejmil, či to bol nôž.