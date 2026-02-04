Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
SMRŤ VO VLAKU: Po útoku cestujúceho zomrel vlakový sprievodca

Cestujúci bez lístka zaútočil na 36-ročného zamestnanca po výzve na opustenie vlaku.

Berlín 4. februára (TASR) - Vlakový sprievodca zomrel na následky zranení, ktoré utrpel po útoku 26-ročného cestujúceho v nemeckom regionálnom vlaku, oznámila polícia v stredu. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry DPA.

Cestujúci bez lístka zaútočil na 36-ročného zamestnanca po výzve na opustenie vlaku. Ostatní pasažieri poskytli sprievodcovi prvú pomoc; záchranári ho previezli do nemocnice v kritickom stave, kde neskôr zomrel.

K incidentu došlo v meste Landstuhl, juhozápadne od Frankfurtu nad Mohanom. Podľa policajnej hovorkyne podozrivého gréckeho občana žijúceho v Nemecku zadržali na mieste činu.
