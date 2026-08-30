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Po útoku dronom vypukol požiar v ruskej rafinérii
Miestne úrady o tom informovali v čase, kedy Kyjev pokračuje vo svojej kampani zameranej na ruské energetické objekty.
Autor TASR
Moskva 30. augusta (TASR) - Požiar vypukol v nedeľu v rafinérii v ruskej Leningradskej oblasti po tom, čo v jej blízkosti dopadlo bezpilotné lietadlo, uviedli tamojšie úrady. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Miestne úrady o tom informovali v čase, kedy Kyjev pokračuje vo svojej kampani zameranej na ruské energetické objekty. „Podľa správ dopadlo bezpilotné lietadlo v blízkosti ropnej rafinérie v Kirišskom okrese. Na mieste vypukol požiar a zasahujú tam záchranné zložky,“ uviedol na platforme Telegram gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko, avšak bez spresnenia, či si incident vyžiadal zranených.
Drozdenko dodal, že nad Leningradskou oblasťou bolo zostrelených celkovo 42 dronov, pričom operácie protivzdušnej obrany v nedeľu nadránom stále pokračovali, dodáva AFP.
Podľa portálu Kyiv Post vypukol požiar v rafinérii Kirišinefteorgsintez (skrátene KINEF) v meste Kiriši. Ide o jedinú rafinériu v celom severozápadnom Rusku a patrí pod spoločnosť Surgutneftegas, dodáva portál s tým, že tento zásah bol súčasťou masívnejšej koordinovanej vlny ukrajinských útokov z noci nedeľu. Drony v rovnakom čase údajne zasiahli aj vojenské letisko v meste Jejsk v Krasnodarskom kraji, kde satelity zaznamenali požiare a sekundárne detonácie v oblasti skladov. Výbuchy boli hlásené aj z Brianskej a Smolenskej oblasti.
Miestne úrady o tom informovali v čase, kedy Kyjev pokračuje vo svojej kampani zameranej na ruské energetické objekty. „Podľa správ dopadlo bezpilotné lietadlo v blízkosti ropnej rafinérie v Kirišskom okrese. Na mieste vypukol požiar a zasahujú tam záchranné zložky,“ uviedol na platforme Telegram gubernátor Leningradskej oblasti Alexandr Drozdenko, avšak bez spresnenia, či si incident vyžiadal zranených.
Drozdenko dodal, že nad Leningradskou oblasťou bolo zostrelených celkovo 42 dronov, pričom operácie protivzdušnej obrany v nedeľu nadránom stále pokračovali, dodáva AFP.
Podľa portálu Kyiv Post vypukol požiar v rafinérii Kirišinefteorgsintez (skrátene KINEF) v meste Kiriši. Ide o jedinú rafinériu v celom severozápadnom Rusku a patrí pod spoločnosť Surgutneftegas, dodáva portál s tým, že tento zásah bol súčasťou masívnejšej koordinovanej vlny ukrajinských útokov z noci nedeľu. Drony v rovnakom čase údajne zasiahli aj vojenské letisko v meste Jejsk v Krasnodarskom kraji, kde satelity zaznamenali požiare a sekundárne detonácie v oblasti skladov. Výbuchy boli hlásené aj z Brianskej a Smolenskej oblasti.