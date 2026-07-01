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Po útoku džihádistov v Nigérii zostáva 37 študentov v zajatí
Študenti v čase incidentu písali záverečné skúšky. Útočníci zabili tri osoby vrátane vojaka a učiteľa, informovala armáda.
Autor TASR
Abuja 1.júla (TASR) - Po pondelkovom útoku džihádistov na školu vo východnej Nigérii zostáva 37 unesených študentov nezvestných. Vyplýva to zo zoznamu, ktorý agentúre AFP poskytli predstaviteľ tamojšej samosprávy a bezpečnostné zdroje, píše TASR.
K útoku došlo v pondelok ráno, keď útočníci z organizácie Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP) vtrhli do strednej školy v meste Lassa. Študenti v čase incidentu písali záverečné skúšky. Útočníci zabili tri osoby vrátane vojaka a učiteľa, informovala armáda.
„Zoznam študentov v zajatí“, v ktorom je uvedené pohlavie študentov a telefónne čísla ich rodičov, poskytol novinárom miestny poslanec. Rovnaký zoznam ukázal agentúre AFP aj zdroj z bezpečnostných kruhov.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na komisára pre vzdelávanie v štáte Borno informovala, že v zajatí zostáva 25 žiačok, 11 žiakov a jeden zamestnanec školy. Osem ľudí vrátane zástupcu riaditeľa bolo oslobodených.
AFP uvádza, že únosy za výkupné sa stali v posledných rokoch bežnou taktikou nielen džihádistov, ale aj neideologických zločineckých gangov, a to najmä v severnej a strednej časti Nigérie.
K útoku došlo v pondelok ráno, keď útočníci z organizácie Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP) vtrhli do strednej školy v meste Lassa. Študenti v čase incidentu písali záverečné skúšky. Útočníci zabili tri osoby vrátane vojaka a učiteľa, informovala armáda.
„Zoznam študentov v zajatí“, v ktorom je uvedené pohlavie študentov a telefónne čísla ich rodičov, poskytol novinárom miestny poslanec. Rovnaký zoznam ukázal agentúre AFP aj zdroj z bezpečnostných kruhov.
Agentúra Reuters s odvolaním sa na komisára pre vzdelávanie v štáte Borno informovala, že v zajatí zostáva 25 žiačok, 11 žiakov a jeden zamestnanec školy. Osem ľudí vrátane zástupcu riaditeľa bolo oslobodených.
AFP uvádza, že únosy za výkupné sa stali v posledných rokoch bežnou taktikou nielen džihádistov, ale aj neideologických zločineckých gangov, a to najmä v severnej a strednej časti Nigérie.