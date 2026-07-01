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Po útoku džihádistov v Nigérii zostáva 37 študentov v zajatí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Študenti v čase incidentu písali záverečné skúšky. Útočníci zabili tri osoby vrátane vojaka a učiteľa, informovala armáda.

Autor TASR
Abuja 1.júla (TASR) - Po pondelkovom útoku džihádistov na školu vo východnej Nigérii zostáva 37 unesených študentov nezvestných. Vyplýva to zo zoznamu, ktorý agentúre AFP poskytli predstaviteľ tamojšej samosprávy a bezpečnostné zdroje, píše TASR.

K útoku došlo v pondelok ráno, keď útočníci z organizácie Islamský štát v západnej Afrike (ISWAP) vtrhli do strednej školy v meste Lassa. Študenti v čase incidentu písali záverečné skúšky. Útočníci zabili tri osoby vrátane vojaka a učiteľa, informovala armáda.

Zoznam študentov v zajatí“, v ktorom je uvedené pohlavie študentov a telefónne čísla ich rodičov, poskytol novinárom miestny poslanec. Rovnaký zoznam ukázal agentúre AFP aj zdroj z bezpečnostných kruhov.

Agentúra Reuters s odvolaním sa na komisára pre vzdelávanie v štáte Borno informovala, že v zajatí zostáva 25 žiačok, 11 žiakov a jeden zamestnanec školy. Osem ľudí vrátane zástupcu riaditeľa bolo oslobodených.

AFP uvádza, že únosy za výkupné sa stali v posledných rokoch bežnou taktikou nielen džihádistov, ale aj neideologických zločineckých gangov, a to najmä v severnej a strednej časti Nigérie.
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