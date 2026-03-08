< sekcia Zahraničie
Po útoku Iránu bolo počuť explózie v Abú Zabí aj nad Tel Avivom
Autor TASR
Abú Zabí/Jeuzalem 8. marca (TASR) - V nedeľu bolo v hlavnom meste Spojených arabských emirátov (SAE) Abú Zabí počuť výbuchy, uviedli svedkovia pre agentúru AFP, píše TASR.
Abú Zabí aj Dubaj v SAE čelia pravidelným útokom už viac ako týždeň odkedy Teherán začal svoju odvetnú proti spojencom Spojených štátov v regióne po tom, čo USA a Izrael spustili vzdušnú vojnu proti Iránu.
Podľa novinárov agentúry AFP bolo v nedeľu hlásených najmenej 10 výbuchov nad izraelským Tel Avivom.
„Pred chvíľou izraelské obranné sily identifikovali rakety odpálené z Iránu smerom na územie štátu Izrael. Obranné systémy fungujú na zachytenie hrozby,“ uviedla armáda.
Na samostatnom brífingu pre médiá vojenský hovorca podplukovník Nadav Šošaní uviedol, že iránska „palebná sila dramaticky klesla v celom regióne, nielen voči Izraelu“.
