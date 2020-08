Po útoku IS na afganskú väznicu je na slobode takmer 300 trestancov

Džalálábád 4. augusta (TASR) - Afganské úrady v utorok stále pátrali po približne 270 trestancoch, ktorým sa podarilo uniknúť po nedeľnom útoku militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) na väznicu v meste Džalálábád na východe Afganistanu. Väčšinu z hľadaných väzňov tvoria práve bojovníci IS. Informovala o tom agentúra AFP.



Utiecť sa z väzenia pokúsilo viac ako 1300 trestancov, no väčšinu z nich buď rýchlo zadržali, alebo sa vzdali, keď ich obkľúčili bezpečnostné sily. Na slobode je podľa nemenovaného vysokopostaveného afganského bezpečnostného predstaviteľa stále približne 270 z nich, píše agentúra Reuters.



Väčšina z tých, ktorí unikli, je z afganskej vetvy IS známej ako Islamský štát v Chorásáne (IS-K).



Pri nedeľnom útoku na väznicu zahynulo najmenej 29 ľudí, pričom následné boje militantov z IS s príslušníkmi afganských bezpečnostných síl trvali až do pondelkového popoludnia. Afganským silám sa väzenie podarilo znovu obsadiť po niekoľko hodín trvajúcom boji s militantmi.



K útoku na väznicu došlo deň po tom, ako afganské špeciálne jednotky údajne zabili vysokopostaveného člena afganskej vetvy IS.



Afganská tajná služba NDS v nedeľu informovala, že špeciálne jednotky zabili pri meste Džalálábád vo východoafganskej provincii Nangarhár vysokopostaveného člena afganskej vetvy Islamského štátu Asadulláha Órakzaja. Ďalšie informácie o bezpečnostnej operácii, ktorá viedla k Órakzajovmu zneškodneniu afganské úrady neposkytli.