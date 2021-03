Islamský štát zaútočil na pobrežné mesto Palma a obsadil ho

Washington 30. marca (TASR) - USA vyjadrili podporu Mozambiku, kde džihádistická organizácia Islamský štát (IS) podnikla útok na pobrežné mesto Palma ležiace pri hraniciach s Tanzániou a obsadila ho.



"Sme naďalej odhodlaní spolupracovať s vládou Mozambiku v boji proti terorizmu a násilnému extrémizmu a pri porážke IS," uviedol v noci na utorok hovorca Pentagónu John Kirby. Zdôraznil, že USA odsudzujú teroristické útoky na mesto Palma.



Kirby odmietol poskytnúť podrobnosti o tom, ako USA pracujú na pomoci Mozambiku v boji proti islamistickým militantom.



John Godfrey, vyslanec USA pre boj proti skupine Islamský štát, uviedol, že útok islamistov bol v súlade s taktikou extrémistov.



"Už len samotná brutalita udalostí v teréne, hrozné zabíjanie civilistov, je niečo, čo sme videli pri útokoch aj inde," vyhlásil Godfrey v rozhovore s novinármi pred vopred naplánovaným virtuálnym stretnutím koalície proti IS, ktoré sa má uskutočniť v utorok.



Godfrey spresnil, že islamisti sa "teraz snažia získať a udržať, aspoň na čas, niektoré mestá".



Dodal, že sa potvrdili správy, že do prestreliek sa dostal jeden občan USA, ktorého sa podarilo evakuovať.



Džihádisti zaútočili na mesto Palma minulú stredu. Po dvoch dňoch bojov ho v piatok večer ovládli. Pred bojmi z neho utiekli tisíce ľudí, uviedol v nedeľu hovorca ministerstva obrany. Podľa AFP si koordinované útoky džihádistov na pobrežné mesto Palma vyžiadali životy desiatok ľudí. Doteraz neznámy počet ľudí je nezvestný.



Palma sa nachádza v prevažne moslimskej provincii Cabo Delgado. Už tri roky tam dochádza k útokom radikálnych islamistov, pri ktorých bolo podľa mimovládnych organizácií zabitých najmenej 2600 ľudí a 670.000 muselo opustiť svoje domovy.



V bezprostrednej blízkosti mesta Palma budujú francúzsky ropný gigant Total a americká spoločnosť ExxonMobil miliardový projekt na ťažbu skvapalneného zemného plynu, pripomína AFP.