Po útoku Izraela ostal Teherán pre dym z horiacej ropy ponorený v šere
Čierny dym z horiacich ropných skladov sa na oblohe miešal s dažďovými mrakmi.
Autor TASR
Teherán 8. marca (AFP) - Teherán v nedeľu zahalilo šero, keď hustý čierny dym valiaci sa z ropných skladov zasiahnutých izraelskými útokmi vyvolal apokalyptický pohľad. Slnko ostalo zatienené a dezorientovaní ľudia museli zapnúť svetlá, aby v videli. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
„Myslel som si, že sa mi pokazil budík,“ povedal agentúre AFP vodič okolo päťdesiatky pod podmienkou anonymity.
Teheránsky guvernér Mohammad Sádek Motamediján v nedeľu ráno uviedol, že distribúcia paliva bola „dočasne prerušená“. „Problém sa rieši,“ dodal. Zatiaľ platí pre každé vozidlo v Teheráne obmedzenie na načerpanie 20 litrov paliva. Na čerpacích staniciach sa tvoria dlhé rady.
Čierny dym z horiacich ropných skladov sa na oblohe miešal s dažďovými mrakmi. To zhoršovalo temnú atmosféru v meste, kde bežne žije viac ako 10 miliónov ľudí.
V uliciach riadili bezpečnostné sily dopravu a mali na sebe špeciálne plášte a rúška. Úrady varovali, že škodlivé výpary môžu dráždiť oči a spôsobiť problémy s dýchaním. Vyzvali obyvateľov, aby zostali doma a nevetrali.
Iránsky Červený polmesiac uviedol, že do ovzdušia sa uvoľnilo „významné množstvo toxických uhľovodíkov, oxidov síry a dusíka“. Tlaková vlna pri výbuchoch vybila okná okolitých budov.
Útoky na ropné sklady boli prvým terčom útokov na iránsku ropnú infraštruktúru od minulej soboty, keď na Irán zaútočili Izrael a Spojené štáty.
Izraelská armáda potvrdila, že zaútočila na „sklady paliva v Teheráne“, ktoré podľa nej slúžili „na prevádzku vojenskej infraštruktúry“. Miestne úrady uviedli, že na jednom z týchto miest bolo zabitých šesť ľudí a 20 zranených. Agentúra AFP tieto čísla nemohla nezávisle overiť.
V jednom zo skladov ropa stále horela viac ako 12 hodín po útokoch, potvrdil reportér AFP.
Nedeľa je prvým dňom návratu do práce po vyhlásení týždňového voľna po smrti najvyššieho vodcu Alího Chameneího pri americko-izraelských leteckých útokoch minulý víkend. Počas 12-dňovej vojny v júni minulého roka opustilo Teherán podľa miestnych médií približne šesť miliónov obyvateľov. Tentoraz väčšina zostala a Organizácia Spojených národov v utorok odhadla, že utieklo približne 100 000 ľudí.
