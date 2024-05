Po útoku na europoslanca sa polícii prihlásil 17-ročný mladík

Drážďany 5. mája (TASR) – Po útoku na nemeckého europoslanca Matthiasa Eckeho sa v noci na nedeľu polícii v Drážďanoch prihlásil 17-ročný mladík. Povedal, že je páchateľom, ktorý politika zrazil na zem. Oznámil to Krajinský kriminálny úrad v Sasku, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru DPA.



Tínedžera, ktorý dosiaľ nemal do činenia s políciou, nevzali do väzby, keďže sa nepredpokladá, že by sa začal skrývať, uviedla hovorkyňa kriminalistov. Vyšetrovanie pokračuje a polícia sa snaží výpoveď mladíka potvrdiť. Traja ďalší podozriví sú naďalej neznámi.



Ecke (41), ktorý za Sociálnodemokratickú stranu Nemecka (SPD) znova kandiduje do Európskeho parlamentu (EP) vo voľbách v júni tohto roka, sa stal obeťou surového útoku v piatok večer. Napadli ho štyria muži, keď v Drážďanoch vylepoval predvolebné plagáty SPD. Politik je odvtedy v nemocnici a museli ho operovať.



Svedkovia opísali útočníkov ako mladých mužov v čiernom oblečení, ktorí vyzerali ako členovia krajine pravicovej scény. Polícia ich vek odhaduje na 17 – 20 rokov, pričom krátko pred útokom na Eckeho zrejme tá istá skupina neďaleko napadla a zranila aj 28-ročného pracovníka kampane Zelených.



Útok na svojho spolustraníka odsúdili nemecký kancelár Olaf Scholz a ministerka vnútra Nancy Faeserová, podľa ktorých sú takéto činy hrozbou pre demokraciu. Solidaritu s Eckem vyjadrila aj predsedníčka EP Roberta Metsolová, ktorá uviedla, že je z útoku zhrozená.



Počet útokov na politikov parlamentných strán sa v Nemecku od roku 2019 zdvojnásobil, vyplýva z údajov nemeckej vlády zverejnených v januári. Podľa Faeserovej sú za tento nárast čiastočne zodpovední extrémisti a populisti svojimi nenávistnými prejavmi smerovanými proti demokratickým politikom.