Po útoku na jediný katolícky kostol v Gaze hlásia 2 mŕtvych

Gaza 17. júla (TASR) - Dve ženy zahynuli pri útoku na Kostol Svätej rodiny v meste Gaza, ku ktorému došlo vo štvrtok ráno. Uviedol Latinský patriarchát Jeruzalema. O dvoch mŕtvych informoval aj úrad civilnej ochrany v Gaze. Médiá krátko predtým písali len o viacerých zranených vrátane tamojšieho kňaza. Izrael zodpovednosť za útok popiera, uvádza TASR podľa agentúr AP, AFP a stanice Sky News.



Zranený kňaz Gabriel Romanelli mal blízky vzťah so zosnulým pápežom Františkom. Zasiahnutý kostol je zároveň jediným katolíckym kostolom v Pásme Gazy. Pri útoku, ktorý svedkovia opísali ako ostreľovanie z izraelského tanku, došlo k materiálnym škodám.



Izrael zodpovednosť za útok poprel, pričom tvrdí, že „nikdy neútočí“ na náboženské miesta. Z útoku židovský štát medzičasom obvinila aj talianska premiérka Giorgia Meloniová.



„Útoky na civilné obyvateľstvo, ktoré Izrael predvádza už niekoľko mesiacov, sú neprijateľné. Žiadna vojenská akcia nemôže ospravedlniť takýto prístup,“ povedala.



Podľa predstaviteľa vedenia miestnej nemocnice al-Ahlí, do ktorej previezli zranených, sa v kostole nachádzali kresťania aj moslimovia vrátane niekoľkých detí s postihnutím. Najmenej dvaja ľudia boli po útoku v kritickom stave a medzi ďalšími zranenými bolo jedno dieťa so zdravotným postihnutím, dve ženy a starší človek.



Zasiahnutý kostol sa nachádza len kúsok od zmienenej nemocnice, pričom jeden z jej predstaviteľov uviedol, že jeho okolie sa za uplynulého vyše týždňa stalo viackrát terčom útokov.



AP uvádza, že zosnulý pápež František v posledných 18 mesiacoch svojho života veľmi často kňazovi tohto kostola volal, aby sa informoval o tamojších podmienkach a situácii. Vlani v relácii televízie CBS povedal, že denne o 19.00 h volá kňazovi do Kostola Svätej rodiny, aby zistil, čo sa deje s takmer 600 ľuďmi, ktorí sa v tomto zariadení ukrývajú.



Podľa správy o medzinárodnej náboženskej slobode za rok 2024, ktorú vypracovalo americké ministerstvo zahraničných vecí, žije v Gaze, na prevažne moslimskom území, len zhruba 1000 kresťanov. V správe sa uvádza, že väčšinu palestínskych kresťanov tvoria príslušníci gréckej pravoslávnej cirkvi, nájdu sa tam však aj iní kresťania vrátane rímskokatolíckych.