Po útoku na katolíckej škole v Británii zomrel 15-ročný študent

Londýn 3. februára (TASR) - Pätnásťročný Brit v pondelok zomrel krátko útoku na katolíckej strednej škole na severe Anglicka. Polícia pre podozrenie z vraždy zadržala tínedžera v rovnakom veku. Obeť utrpela vážne bodné poranenia, ktorým podľahla napriek úsiliu záchranárov. TASR o tom informuje podľa stanice Sky News.



Policajti boli na miesto činu privolaní krátko po 12.15 hod miestneho času. Vyslaná bola aj záchranná služba s vrtuľníkom. Riaditeľ školy v meste Sheffield Sean Pender v správe rodičom uviedol, že do "extrémne vážneho" incidentu boli zapletení dvaja študenti.



"S veľkým zármutkom vám oznamujeme, že po dnešnom pobodaní v škole v Sheffielde zomrel tínedžer. Naše myšlienky sú s rodinou chlapca, jeho priateľmi a celou školskou komunitou," uviedla vo vyhlásení polícia. Prečo k incidentu došlo, zatiaľ nie je známe. Polícia podrobnosti nateraz neuviedla.



Školu po udalosti zatvorili - po druhýkrát v priebehu týždňa. Minulú stredu oznámili zamestnancom a študentom, aby zostali doma kvôli "hrozbám násilia" medzi niekoľkými študentami. Tieto osoby boli následne údajne vyvedené z priestorov školy, pričom nedošlo k žiadnym násilnostiam ani zraneniam.



"Chceli by sme ubezpečiť rodičov žiakov, že podľa nášho názoru v škole nehrozí ďalšie riziko, a keď to bude možné, poskytneme im ďalšie aktuálne informácie," uviedla polícia.