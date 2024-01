Po útoku na katolícky kostol v Istanbule zadržali dvoch podozrivých

Istanbul 29. januára (TASR) — Po nedeľňajšom útoku na katolícky kostol v Istanbule, ktorý si vyžiadal jednu obeť, zadržala dvoch podozrivých pochádzajúcich z Tadžikistanu a Ruska. Na tlačovej konferencii to v nedeľu večer oznámil turecký minister vnútra Ali Yerlikaya, informovali agentúry DPA a AFP.



K útoku došlo o 11.40 h miestneho času (09.40 h SEČ), keď dvaja maskovaní útočníci vnikli do kostola sv. Márie v istanbulskej štvrti Sariyer počas bohoslužby a zabili jednu osobu. Kostol spravujú františkánski misionári z Talianska.



Podľa medializovaných informácií mala obeť 52 rokov. Páchateľom sa po čine podarilo ujsť. Yerlikaya uviedol, že následne boli na 30 adresách vykonané razie a polícia zadržala celkovo 47 ľudí.



K útoku sa prostredníctvom platformy Telegram prihlásil tzv. Islamský štát, podľa ktorého bol reakciou na výzvu jeho vodcu na zabíjať židov a kresťanov po celom svete.



V čase útoku bolo v kostole okolo 40 ľudí vrátane poľského generálneho konzula Witolda Leśniaka s rodinou.



Viac ako 99 percent ľudí v Turecku sú moslimovia. V krajine žije aj viac ako 180.000 kresťanov.



V decembri 2023 turecké bezpečnostné sily zadržali 32 osôb podozrivých z údajného prepojenia s džihádistami z IS, ktoré plánovali útoky na kostoly a synagógy, ako aj na iracké veľvyslanectvo.



Extrémisti z IS podnikli na tureckom území sériu útokov vrátane útoku na nočný klub v Istanbule v januári 2017, pri ktorom zahynulo 39 ľudí.