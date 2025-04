Po útoku na kliniku pre liečbu závislých v Mexiku zahynulo deväť ľudí

Mexiko 8. apríla (TASR) - Skupina ozbrojencov v pondelok v mexickom štáte Sinaloa na klinike pre liečbu drogovo závislých zavraždila deväť ľudí. Ide už o siedmy takýto útok za posledné mesiace, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Útok sa stal nad ránom v meste Culiacán. Ozbrojenci pri ňom vyrazili dvere kliniky a spustili paľbu, pri ktorej na mieste zabili osem ľudí a šiestich zranili. Jeden človek poraneniam neskôr podľahol. Úrady sa domnievajú, že kartely v centrách pre liečbu závislostí násilne naberajú závislých pacientov, ktorých v prípade odporu popravia.



Od septembra 2024 je to podľa agentúry AFP už siedmy takýto útok. Od začiatku tohto roka pri násilí súvisiacim s kartelmi zahynulo najmenej 750 ľudí a približne 900 ďalších je nezvestných.



Lídra kartelu Sinaloa Ismaela „El Mayo“ Zambadu zatkli minulý rok v americkom štáte Texas a v súčasnosti čaká na súdne pojednávanie v New Yorku pre obvinenia z pašovania drog, prania špinavých peňazí či pokusu o vraždu. Zambada bol podľa vlastných slov unesený a proti svojej vôli zavlečený do Spojených štátov v súkromnom lietadle.



Kartel Sinaloa patrí k najvplyvnejším zločineckým organizáciám v Mexiku. Spojené štáty organizáciu označili za teroristickú.