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Po útoku na loď pri pobreží Ománu je nezvestný jeden občan Indie
K útoku došlo v nedeľu, keď Teherán oznámil uzavretie Hormuzského prielivu a v reakcii na nové americké útoky vystrelil rakety a bezpilotné lietadlá na susedné štáty v Perzskom zálive.
Autor TASR
Naí Dillí 12. júla (TASR) - India v nedeľu oznámila, že 11 jej občanov sa nachádzalo na lodi, ktorá utrpela zásah pri pobreží Ománu, keď došlo k novým útokom medzi Iránom a Spojenými štátmi. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Z 11 indických občanov na palube bolo doposiaľ zachránených desať, pričom jeden je podľa správ nezvestný,“ uviedlo indické ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. Rezort zdôraznil, že prebiehajú pátracie a záchranné akcie po tom, čo sa obchodné plavidlo GFS Galaxy pri pobreží Ománu stalo terčom útoku.
Podľa Ústredného velenia USA (CENTCOM) bola v dôsledku požiaru a poškodenia strojovne loď vyradená z prevádzky a velenie obvinilo z úderu Teherán. Britská námorná agentúra UKMTO uviedla, že posádka loď opustila v záchrannom člne.
K útoku došlo v nedeľu, keď Teherán oznámil uzavretie Hormuzského prielivu a v reakcii na nové americké útoky vystrelil rakety a bezpilotné lietadlá na susedné štáty v Perzskom zálive. Irán už skôr uviedol, že vystrelil varovný výstrel, ktorý zasiahol plavidlo na nepovolenej trase.
Indické ministerstvo zahraničných vecí označilo útoky na komerčnú lodnú dopravu v regióne za „hlboko znepokojujúce“ a vyzvalo na ich zastavenie. „Musí sa čo najskôr obnoviť... slobodná a neobmedzená plavba... cez medzinárodné vodné cesty v regióne v súlade s medzinárodným právom,“ zdôraznilo.
Nové boje ohrozujú snahy na ukončenie vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára americko-izraelskými údermi na Irán, píše AFP.
„Z 11 indických občanov na palube bolo doposiaľ zachránených desať, pričom jeden je podľa správ nezvestný,“ uviedlo indické ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení. Rezort zdôraznil, že prebiehajú pátracie a záchranné akcie po tom, čo sa obchodné plavidlo GFS Galaxy pri pobreží Ománu stalo terčom útoku.
Podľa Ústredného velenia USA (CENTCOM) bola v dôsledku požiaru a poškodenia strojovne loď vyradená z prevádzky a velenie obvinilo z úderu Teherán. Britská námorná agentúra UKMTO uviedla, že posádka loď opustila v záchrannom člne.
K útoku došlo v nedeľu, keď Teherán oznámil uzavretie Hormuzského prielivu a v reakcii na nové americké útoky vystrelil rakety a bezpilotné lietadlá na susedné štáty v Perzskom zálive. Irán už skôr uviedol, že vystrelil varovný výstrel, ktorý zasiahol plavidlo na nepovolenej trase.
Indické ministerstvo zahraničných vecí označilo útoky na komerčnú lodnú dopravu v regióne za „hlboko znepokojujúce“ a vyzvalo na ich zastavenie. „Musí sa čo najskôr obnoviť... slobodná a neobmedzená plavba... cez medzinárodné vodné cesty v regióne v súlade s medzinárodným právom,“ zdôraznilo.
Nové boje ohrozujú snahy na ukončenie vojny na Blízkom východe, ktorá sa začala 28. februára americko-izraelskými údermi na Irán, píše AFP.