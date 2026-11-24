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Po útoku na mrakodrap v Rijáde je zranených 11 ľudí
Saudskoarabská civilná ochrana podľa štátnych médií neskôr potvrdila, že utorňajší zásah si vyžiadal 11 zranených.
Autor TASR
Rijád 24. novembra (TASR) - Pri utorňajšom útoku, ktorý zasiahol mrakodrap v saudskoarabskom hlavnom meste Rijád, utrpelo zranenia 11 ľudí, oznámila tamojšia civilná obrana. Za útokom stoja podľa nej jemenskí povstalci húsíovia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Mrakodrap vo finančnej štvrti v Rijáde podľa skorších vyjadrení svedkov a vojenskej koalície pod vedením Saudskej Arábie zasiahol neznámy projektil. Budova pritom bola cieľom útoku aj vo štvrtok 19. novembra, keď boli poškodené aj dve susedné stavby.
Saudskoarabská civilná ochrana podľa štátnych médií neskôr potvrdila, že utorňajší zásah si vyžiadal 11 zranených. Sú medzi nimi občania Indie, Nepálu, Egypta a Saudskej Arábie.
Zdroj pre agentúru AFP povedal, že v mrakodrape bolo niekoľko ľudí, ktorí opravovali škody spôsobené minulotýždňovým úderom. Najmenej dvaja zo zranených podľa tohto zdroja utrpeli ťažké popáleniny a sú v kritickom stave.
Traja svedkovia nezávisle od seba predtým uviedli, že útok cielil na mrakodrap, kde sídli saudskoarabský Verejný investičný fond (PIF). Ďalší svedok pre AFP povedal, že z vozidla vybaveného reproduktorom vyzývali ľudí v oblasti, aby sa ukryli. Na mobilné telefóny obyvateľov však neprišlo žiadne varovanie pred prípadnou hrozbou, aké úrady v Rijáde zvyčajne vydávajú.
Húsíovia v uplynulých týždňoch zintenzívnili útoky na Saudskú Arábiu a zasahujú vojenskú, civilnú a ropnú infraštruktúru. Jeden z ich veľkých útokov viedol k pozastaveniu letov na medzinárodnom letisku v Rijáde na dva týždne. Saudskou Arábiou vedená koalícia v reakcii podniká údery na ciele povstalcov v Jemene.
Mrakodrap vo finančnej štvrti v Rijáde podľa skorších vyjadrení svedkov a vojenskej koalície pod vedením Saudskej Arábie zasiahol neznámy projektil. Budova pritom bola cieľom útoku aj vo štvrtok 19. novembra, keď boli poškodené aj dve susedné stavby.
Saudskoarabská civilná ochrana podľa štátnych médií neskôr potvrdila, že utorňajší zásah si vyžiadal 11 zranených. Sú medzi nimi občania Indie, Nepálu, Egypta a Saudskej Arábie.
Zdroj pre agentúru AFP povedal, že v mrakodrape bolo niekoľko ľudí, ktorí opravovali škody spôsobené minulotýždňovým úderom. Najmenej dvaja zo zranených podľa tohto zdroja utrpeli ťažké popáleniny a sú v kritickom stave.
Traja svedkovia nezávisle od seba predtým uviedli, že útok cielil na mrakodrap, kde sídli saudskoarabský Verejný investičný fond (PIF). Ďalší svedok pre AFP povedal, že z vozidla vybaveného reproduktorom vyzývali ľudí v oblasti, aby sa ukryli. Na mobilné telefóny obyvateľov však neprišlo žiadne varovanie pred prípadnou hrozbou, aké úrady v Rijáde zvyčajne vydávajú.
Húsíovia v uplynulých týždňoch zintenzívnili útoky na Saudskú Arábiu a zasahujú vojenskú, civilnú a ropnú infraštruktúru. Jeden z ich veľkých útokov viedol k pozastaveniu letov na medzinárodnom letisku v Rijáde na dva týždne. Saudskou Arábiou vedená koalícia v reakcii podniká údery na ciele povstalcov v Jemene.