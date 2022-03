Po útoku na pôrodnicu v Mariupole zomrela tehotná žena aj novorodenec

Mariupol 14. marca (TASR) - Tehotná žena, ktorú zachytili fotografie pri minulotýždňovej evakuácii zo zbombardovanej pôrodnice v ukrajinskom prístavnom meste Mariupol, zomrela spolu so svojim novorodeným dieťaťom. Informovala o tom v pondelok agentúra AP.



Ženu po ruskom útoku na pôrodnicu urýchlene previezli na nosidlách do inej nemocnice, kde sa ju lekári pokúšali zachrániť. Keď si uvedomila, že o svoje dieťa prichádza, kričala na zdravotníkov: "Teraz ma zabite!". Miestny chirurg Timur Marin uviedol, že žena utrpela vážne zranenia panvy a bedrového kĺbu.



Novorodenca privideli na svet cisárskym rezom, avšak podľa tohto chirurga "nejavil nijaké známky života". Lekári sa následne zamerali na záchranu matky, pričom ju "viac ako 30 minút" resuscitovali, avšak bezvýsledne. "Obaja zomreli," dodal Marin.



Rusko po stredajšom bombardovaní zmienenej pôrodnice, poprelo, že by tento útok spáchalo. Ruský vyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia a tiež ruský veľvyslanec v Británii Andrej Kelin, označili zábery z tohto útoku za "lživé správy", pripomína stanica Sky News.



Moskva zároveň tvrdí, že budovu zmienenej pôrodnice ovládali ukrajinskí extrémisti a v tom čase v nej neboli už nijakí lekári ani pacienti, uvádza Sky News.