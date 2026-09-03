< sekcia Zahraničie
Po útoku na rozvodňu v Brandenbursku dostal denník taz list
List obsahuje aj informácie o údajnom odosielateľovi vrátane adresy bydliska, čo je veľmi nezvyčajné, konštatuje taz.
Autor TASR
Berlín 3. septembra (TASR) — Po utorňajšom útoku na elektrickú rozvodňu pri obci Turnow-Preilack v nemeckej spolkovej krajine Brandenbursko dostala redakcia novín Die Tageszeitung (taz) list s priznaním k tomuto činu. Brandenburská polícia vo štvrtok na sieti X uviedla, že jeho pravosť preveruje. TASR o tom informuje na základe správ portálu taz a denníka Bild.
Denníka taz informoval, že list je písaný ručne a podľa poštovej pečiatky bol odoslaný zo Severného Porýnia-Vestfálska. Autor v ňom protestuje proti výrobe elektriny z fosílnych palív a označuje ju za „zločin, ktorý spôsobuje nesmierne utrpenie“. Tomuto utrpeniu chce zabrániť alebo ho zmierniť.
List obsahuje aj informácie o údajnom odosielateľovi vrátane adresy bydliska, čo je veľmi nezvyčajné, konštatuje taz. Jeho autorom je údajne muž zo Severného Porýnia-Vestfálska. Redakcia však na udanej adrese zastihla len jeho príbuzného, ktorý rukopis rozpoznal, no uviedol, že o útoku ani o súčasnom mieste pobytu odosielateľa nič nevie.
Noviny taz uviedli, že je možné, že autor listu sa hlási k zodpovednosti za útok, ktorý nespáchal, alebo niekto iný zámerne vytvára falošnú stopu. Pisateľ listu podrobne opisuje, ako zostrojil zariadenie, ktorým vystrelil tenké oceľové laná na vedenie vysokého napätia, aby ho spojil so zemou a tým spôsobil skraty. V Brandenbursku sa to zrejme podarilo len v jednom prípade, avšak bez toho, aby to viedlo k výpadku dodávok elektriny. Približne 20 ďalších zariadení sa údajne odpáliť nepodarilo, píše taz.
V liste sa uvádzajú aj dve ďalšie miesta v Brandenbursku a jedno v Sasku, kde údajne došlo k útokom na vedenia vysokého napätia. Brandenburská polícia ani spoločnosť LEAG, prevádzkovateľ tepelnej elektrárne Jänschwalde, neďaleko ktorej sa spomínaná rozvodňa nachádza, sa k týmto tvrdeniam odmietli vyjadriť.
Polícia vo štvrtok pokračovala vo vyšetrovaní incidentu v areáli rozvodne ležiacej približne päť kilometrov severne od elektrárne Jänschwalde. Vyšetrovanie vedie okrem iného vo veci podozrenia zo založenia teroristickej organizácie. Polícia dostala od verejnosti niekoľko podnetov, ktoré v súčasnosti vyhodnocuje.
Pri útoku boli podľa doterajších zistení použité rakety podobné zábavnej pyrotechnike, ktoré mali na vedenie dostať medené vodiče. Cieľom bolo vyvolanie skratov a elektrických oblúkov, ktoré by mohli spôsobiť rozsiahly výpadok elektriny. Najmenej dve rakety vedenie zasiahli, o čom svedčia následne odhalené menšie poškodenia. Incident mal vplyv aj na elektráreň, kde museli z bezpečnostných dôvodov dočasne odstaviť jeden blok. Rozvodňa pri Turnowe-Preilacku slúži na distribúciu elektriny do prenosovej sústavy prevádzkovanej spoločnosťou 50Hertz.
Denníka taz informoval, že list je písaný ručne a podľa poštovej pečiatky bol odoslaný zo Severného Porýnia-Vestfálska. Autor v ňom protestuje proti výrobe elektriny z fosílnych palív a označuje ju za „zločin, ktorý spôsobuje nesmierne utrpenie“. Tomuto utrpeniu chce zabrániť alebo ho zmierniť.
List obsahuje aj informácie o údajnom odosielateľovi vrátane adresy bydliska, čo je veľmi nezvyčajné, konštatuje taz. Jeho autorom je údajne muž zo Severného Porýnia-Vestfálska. Redakcia však na udanej adrese zastihla len jeho príbuzného, ktorý rukopis rozpoznal, no uviedol, že o útoku ani o súčasnom mieste pobytu odosielateľa nič nevie.
Noviny taz uviedli, že je možné, že autor listu sa hlási k zodpovednosti za útok, ktorý nespáchal, alebo niekto iný zámerne vytvára falošnú stopu. Pisateľ listu podrobne opisuje, ako zostrojil zariadenie, ktorým vystrelil tenké oceľové laná na vedenie vysokého napätia, aby ho spojil so zemou a tým spôsobil skraty. V Brandenbursku sa to zrejme podarilo len v jednom prípade, avšak bez toho, aby to viedlo k výpadku dodávok elektriny. Približne 20 ďalších zariadení sa údajne odpáliť nepodarilo, píše taz.
V liste sa uvádzajú aj dve ďalšie miesta v Brandenbursku a jedno v Sasku, kde údajne došlo k útokom na vedenia vysokého napätia. Brandenburská polícia ani spoločnosť LEAG, prevádzkovateľ tepelnej elektrárne Jänschwalde, neďaleko ktorej sa spomínaná rozvodňa nachádza, sa k týmto tvrdeniam odmietli vyjadriť.
Polícia vo štvrtok pokračovala vo vyšetrovaní incidentu v areáli rozvodne ležiacej približne päť kilometrov severne od elektrárne Jänschwalde. Vyšetrovanie vedie okrem iného vo veci podozrenia zo založenia teroristickej organizácie. Polícia dostala od verejnosti niekoľko podnetov, ktoré v súčasnosti vyhodnocuje.
Pri útoku boli podľa doterajších zistení použité rakety podobné zábavnej pyrotechnike, ktoré mali na vedenie dostať medené vodiče. Cieľom bolo vyvolanie skratov a elektrických oblúkov, ktoré by mohli spôsobiť rozsiahly výpadok elektriny. Najmenej dve rakety vedenie zasiahli, o čom svedčia následne odhalené menšie poškodenia. Incident mal vplyv aj na elektráreň, kde museli z bezpečnostných dôvodov dočasne odstaviť jeden blok. Rozvodňa pri Turnowe-Preilacku slúži na distribúciu elektriny do prenosovej sústavy prevádzkovanej spoločnosťou 50Hertz.