Po ukrajinskom útoku na veliteľstvo na Kryme je nezvestný ruský vojak

Moskva 22. septembra (TASR) — Jeden vojak je nezvestný po piatkovom ukrajinskom raketovom útoku na budovu veliteľstva ruskej Čiernomorskej flotily v meste Sevastopol na okupovanom polostrove Krym. Oznámilo to ruské ministerstvo obrany, informuje agentúra AFP.



"Kyjevský režim uskutočnil dnes popoludní raketový útok na mesto Sevastopol. Pri odrazení raketového útoku zostrelili systémy protivzdušnej obrany päť rakiet. V dôsledku útoku bola poškodená historická budova veliteľstva Čiernomorskej flotily," uviedol ruský rezort obrany.



Ministerstvo pritom pôvodne informovalo o jednom mŕtvom, no informáciu neskôr opravilo s tým, že jeden vojak je nezvestný.



Poskytovatelia internetových služieb na Kryme čelili piatok aj rozsiahlemu kybernetickému útoku. Oznámil to poradca ruskom dosadeného krymského gubernátora Sergeja Axionova s tým, že išlo o bezprecedentný útok.



Krymský polostrov, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014, je od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu častým cieľom ukrajinských útokov. Tieto útoky v poslednom čase ešte zosilneli vzhľadom na prísľub Ukrajiny, že Krym získa späť.