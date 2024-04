Po útoku na synagógu sa v Oldenburgu zhromaždili stovky ľudí

Oldenburg 7. apríla (TASR) - Stovky ľudí v nedeľu vyšli do ulíc Oldenburgu so zámerom vyjadriť solidaritu so židovskou komunitou tohto severonemeckého mesta po útoku na miestnu synagógu, ku ktorému došlo koncom týždňa, informuje TASR podľa tlačovej agentúry DPA.



Polícia vedie vyšetrovanie po tom, ako neznámy páchateľ v piatok popoludní hodil na dvere tejto synagógy zápalné zariadenie. Vznikol požiar, ktorý však rýchlo zaregistrovali zamestnanci susedného kultúrneho centra, ktorí plamene uhasili. Nikto nebol zranený, ale polícia stále pátra po podozrivých.



Podľa odhadov polície sa na zhromaždení organizovanom oldenburskou alianciou proti antisemitizmu a antisionizmu zúčastnilo približne 400 ľudí.



Ľudia sa zhromaždili na Námestí Júliusa Mosena vzdialenom len zhruba 100 metrov od synagógy. Účastníci mávali izraelskými vlajkami a držali transparenty s heslami proti antisemitizmu.



Predsedníčka skupiny židovskej komunity v Oldenburgu Claire Schaubová-Moorová sa v prejave poďakovala občanom za "veľkú podporu", ktorej sa po útoku dostalo tamojšej židovskej komunite.



"Táto solidarita na nás hlboko zapôsobila. Cítime túto silu, a je oveľa väčšia ako to, čo sa stalo na našom prahu, na prahu synagógy," povedala Schaubová-Moorová.