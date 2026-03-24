Po útoku na Ukrajinu došlo k odpojeniu elektriny do Moldavska
Podľa štátnej spoločnosti Moldelectrica došlo k odpojeniu vedenia Isaccea – Vulcanešti v pondelok po 19.00 h miestneho času.
Autor TASR
Kišiňov 24. marca (TASR) — Po nočných útokoch ruských síl na energetickú infraštruktúru Ukrajiny boli prerušené dodávky elektriny do susedného Moldavska cez 400-kilovoltové vysokonapäťové vedenie prechádzajúce cez Rumunsko. Na sieti X to v utorok ráno oznámila prezidentka Maia Sanduová. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Existujú alternatívne trasy, ale situácia zostáva nestabilná. Zodpovednosť za to nesie výlučne Rusko,“ napísala Sanduová. Ruské útoky na civilnú energetickú infraštruktúru Ukrajiny označila za vojnový zločin a „útok na nás všetkých“.
Podľa štátnej spoločnosti Moldelectrica došlo k odpojeniu vedenia Isaccea – Vulcanešti v pondelok po 19.00 h miestneho času. Toto vedenie, ktoré je napojené na európsku rozvodnú sieť a prechádza aj južnou Ukrajinou, bolo opakovane zasiahnuté pri útokoch ruských síl, čo viedlo k výpadkom dodávok na Ukrajine i v Moldavsku, naposledy sa tak stalo v januári.
Ukrajinské ministerstvo energetiky informovalo v utorok ráno o rozsiahlom kombinovanom útoku Ruska na energetickú infraštruktúru. Bez elektriny po ňom zostali spotrebitelia v Záporožskej, Odeskej, Poltavskej, Sumskej, Charkovskej a Chersonskej oblasti.
V Moldavsku výpadok zasiahol metropolu Kišiňov a ďalšie mestá.
Moldavsko si časť elektriny vyrába samé, ale časť dováža, prevažne zo susedného Rumunska. Moldavská vláda na platforme Telegram uviedla, že k dispozícii sú štyri alternatívne trasy medzi Rumunskom a Moldavskom. Zároveň vyzvala obyvateľov, aby obmedzili odber elektriny počas špičky, čím sa predíde preťaženiu prenosových a distribučných sietí.
Ruské útoky odsúdilo aj moldavské ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého „podkopávajú regionálnu energetickú bezpečnosť a ohrozujú kritickú civilnú infraštruktúru“.
„Existujú alternatívne trasy, ale situácia zostáva nestabilná. Zodpovednosť za to nesie výlučne Rusko,“ napísala Sanduová. Ruské útoky na civilnú energetickú infraštruktúru Ukrajiny označila za vojnový zločin a „útok na nás všetkých“.
Podľa štátnej spoločnosti Moldelectrica došlo k odpojeniu vedenia Isaccea – Vulcanešti v pondelok po 19.00 h miestneho času. Toto vedenie, ktoré je napojené na európsku rozvodnú sieť a prechádza aj južnou Ukrajinou, bolo opakovane zasiahnuté pri útokoch ruských síl, čo viedlo k výpadkom dodávok na Ukrajine i v Moldavsku, naposledy sa tak stalo v januári.
Ukrajinské ministerstvo energetiky informovalo v utorok ráno o rozsiahlom kombinovanom útoku Ruska na energetickú infraštruktúru. Bez elektriny po ňom zostali spotrebitelia v Záporožskej, Odeskej, Poltavskej, Sumskej, Charkovskej a Chersonskej oblasti.
V Moldavsku výpadok zasiahol metropolu Kišiňov a ďalšie mestá.
Moldavsko si časť elektriny vyrába samé, ale časť dováža, prevažne zo susedného Rumunska. Moldavská vláda na platforme Telegram uviedla, že k dispozícii sú štyri alternatívne trasy medzi Rumunskom a Moldavskom. Zároveň vyzvala obyvateľov, aby obmedzili odber elektriny počas špičky, čím sa predíde preťaženiu prenosových a distribučných sietí.
Ruské útoky odsúdilo aj moldavské ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého „podkopávajú regionálnu energetickú bezpečnosť a ohrozujú kritickú civilnú infraštruktúru“.