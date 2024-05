Po útoku nožom v centre mesta Mannheim je zranených viacero osôb

Mannheim 31. mája (TASR) - Muž s nožom, ktorého neskôr postrelila polícia, útočil v piatok na námestí v centre mesta Mannheim na juhozápade Nemecka na zhromaždenie protiislamskej pravicovej občianskej skupiny Pax Europa, uvádzajú členovia tohto zoskupenia. Pri útoku zranil viacero osôb, píše TASR podľa správy agentúry DPA.



Útočník utrpel pri zásahu polície život ohrozujúce zranenia, previezli ho do nemocnice, kde čaká na lekársky zákrok. Vážne zranenia utrpel aj jeden zo zasahujúcich policajtov, ktorého hospitalizovali. Útočník zranil tiež jedného z členov vedenia Pax Europa - Michaela Stürzenbergera.



"Dostal zásah do nohy aj tváre a podstupuje urgentnú operáciu. Zjavne nie je v ohrození života," povedala denníku Bild Stefanie Kizinová, ktorá má na starosti financie tohto zoskupenia.



Video z útoku sa rýchlo rozšírilo na internete. Zachytáva muža pri tom, ako pobodal viacero ľudí, vrátane policajta. Útočníka následne postrelí a spútava polícia. Zranených na mieste ošetrovali záchranári, nasadený bol aj záchranársky vrtuľník.



Polícia bezprostredne nepotvrdila, či išlo skutočne o útok na zhromaždenie Pax Europa. Hovorkyňa mesta však uviedla, že táto skupina organizovala v piatok na námestí zhromaždenie. Polícia námestie uzavrela, rovnako aj neďalekú zastávku električky, a snažila sa zaistiť dôkazy.



Polícia bezprostredne neinformovala o presnom počte a rozsahu zranení a neuviedla ani, koľkí z ranených boli prevezení do nemocnice. Policajný hovorca však uviedol, že viacero zo zranení je "vážnych". Motív útoku dosiaľ nie je známy. Úrady preverujú, či mohol mať politické pozadie.



Zdesenie z útoku vyslovil nemecký kancelár Olaf Scholz, ministerka vnútra Nancy Faeserová aj starosta Mannheimu Christian Specht. Čin odsúdili a zraneným zaželali skoré zotavenie. "Násilie je v našej demokratickej spoločnosti absolútne neprijateľné. Páchateľ musí byť prísne potrestaný," uviedol Scholz na platforme X.



Specht vyzval ľudí, aby nešpekulovali o minulosti či motíve útočníka a počkali si v tomto smere na výsledky vyšetrovania. Ministerka Faeserová však naznačila, že útočník mohol mať náboženský či politický motív. "Ak vyšetrovanie odhalí islamistický motív, potom by to opäť potvrdilo veľké nebezpečenstvo, aké predstavujú islamistické násilné činy, pred ktorými sme varovali," povedala.