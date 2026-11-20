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Po útoku Ruska na Ukrajinu žiada Paríž schôdzku Bezpečnostnej rady OSN
V noci na piatok okrem toho na troch miestach na juhovýchode Poľska dopadli neznáme objekty.
Autor TASR
Paríž 20. novembra (TASR) - Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot v piatok oznámil, že Paríž požiadal o zvolanie zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN po tom, čo Rusko podniklo proti Ukrajine jeden z najrozsiahlejších raketových útokov od začiatku vojny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Kremeľ opäť zasiahol Kyjev. Zahynuli civilisti,“ napísal Barrot na sociálnej sieti X. „Požiadal som o zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Rusko sa tam bude musieť za svoje činy zodpovedať,“ dodal.
Rusko vypálilo v noci na piatok na Ukrajinu vyše 400 útočných dronov a viac ako 110 rakiet v rámci jedného z „najrozsiahlejších útokov“ od začiatku vojny, uviedol v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach. Pri útokoch zahynulo najmenej osem ľudí a ďalších 30 utrpelo zranenia.
V noci na piatok okrem toho na troch miestach na juhovýchode Poľska dopadli neznáme objekty. V prípade obce Nowy Lipowiec sa dá povedať, že išlo ruskú riadenú strelu typu vzduch-zem s plochou dráhou letu Ch-101, v druhom prípade sa tiež spomína táto raketa a v tretej lokalite išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o prúdový dron, uviedla agentúra PAP a televízia TVN24.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v piatok ostro odsúdil „závažné narušenie“ poľského vzdušného priestoru po tom, čo Varšava oznámila, že krajinu zasiahla najmenej jedna ruská raketa, pričom incident si nevyžiadal žiadne obete.
„V reakcii na situáciu vzlietli stíhačky NATO. Sme solidárni s Poľskom a budeme naďalej posilňovať našu schopnosť odstrašovania a obrany. Tento incident je jednoznačne nebezpečný – je to dôsledok pokračujúcej vojny Ruska proti Ukrajine,“ napísal Rutte v príspevku na sociálnej sieti po telefonáte s poľským premiérom Donaldom Tuskom.
„Kremeľ opäť zasiahol Kyjev. Zahynuli civilisti,“ napísal Barrot na sociálnej sieti X. „Požiadal som o zasadnutie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov. Rusko sa tam bude musieť za svoje činy zodpovedať,“ dodal.
Rusko vypálilo v noci na piatok na Ukrajinu vyše 400 útočných dronov a viac ako 110 rakiet v rámci jedného z „najrozsiahlejších útokov“ od začiatku vojny, uviedol v piatok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálnych sieťach. Pri útokoch zahynulo najmenej osem ľudí a ďalších 30 utrpelo zranenia.
V noci na piatok okrem toho na troch miestach na juhovýchode Poľska dopadli neznáme objekty. V prípade obce Nowy Lipowiec sa dá povedať, že išlo ruskú riadenú strelu typu vzduch-zem s plochou dráhou letu Ch-101, v druhom prípade sa tiež spomína táto raketa a v tretej lokalite išlo s najväčšou pravdepodobnosťou o prúdový dron, uviedla agentúra PAP a televízia TVN24.
Generálny tajomník NATO Mark Rutte v piatok ostro odsúdil „závažné narušenie“ poľského vzdušného priestoru po tom, čo Varšava oznámila, že krajinu zasiahla najmenej jedna ruská raketa, pričom incident si nevyžiadal žiadne obete.
„V reakcii na situáciu vzlietli stíhačky NATO. Sme solidárni s Poľskom a budeme naďalej posilňovať našu schopnosť odstrašovania a obrany. Tento incident je jednoznačne nebezpečný – je to dôsledok pokračujúcej vojny Ruska proti Ukrajine,“ napísal Rutte v príspevku na sociálnej sieti po telefonáte s poľským premiérom Donaldom Tuskom.